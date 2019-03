Hevige interesse Man United bevestigd: ‘Ze kennen hem al jaren’

Hirving Lozano wordt de afgelopen maanden hevig in verband gebracht met een vertrek bij PSV. Verschillende topclubs in Europa zouden azen op de Mexicaanse aanvaller, waaronder Manchester United. Marco Garcés, technisch directeur van Pachuca, stelt dat de Engelse grootmacht Lozano al jarenlang in het vizier heeft.

Lozano verruilde Pachuca medio 2017 voor PSV, maar destijds hadden the Red Devils de buitenspeler ook al op de radar staan, aldus Garcés. "Ik kan niets zeggen over de toekomst van Hirving, want hij zal moeten beslissen met zijn zaakwaarnemer en zijn familie, waarvan ik weet dat die altijd invloedrijk zijn geweest", zegt de sportbestuurder in gesprek met Gonfialarete.

“Wat zijn volgende club wordt? Wat ik je kan vertellen met betrekking tot Manchester United is dat ik zeker weet dat ze hem op de voet volgen, en niet alleen de laatste tijd. Ze kennen de speler al vele jaren en niet alleen uit zijn tijd bij PSV. Ze weten precies welk niveau hij kan bereiken”, besluit Garcés over de 34-voudig Mexicaans international.

Lozano, die wordt getaxeerd op circa veertig miljoen euro, staat nog tot de zomer van 2023 onder contract bij de huidige koploper van de Eredivisie. De 23-jarige aanvaller heeft tot op heden 68 wedstrijden gespeeld voor de Eindhovenaren, waarin hij 38 keer tot scoren kwam en 20 keer een medespeler in stelling wist te brengen.