‘Ajax heeft goede individuele spelers, wij hebben een beter team’

Daniel Schwaab is onder de indruk van Ajax dit seizoen. Toch verwacht de verdediger van PSV dat de Amsterdammers opnieuw het onderspit zullen delven in de competitie. Komende zondag komt de koploper op bezoek in de Johan Cruijff ArenA voor een cruciale wedstrijd in de strijd om het kampioenschap. “Ze hebben een goed team. Misschien moet ik het anders zeggen. Ze hebben goede individuele spelers die hebben laten zien dat ze ook internationaal een grote rol kunnen spelen. Als je Real Madrid wil uitschakelen, moet je echt over kwaliteit beschikken. Wij hebben echter in de thuiswedstrijd laten zien dat wij misschien wel het betere team hebben.”

Door Peter van Drunen

PSV begint met een voorsprong van vijf punten op Ajax aan het duel in Amsterdam. De mannen van Erik ten Hag zullen in een alles-of-nietspoging strijden voor drie punten om het gat met de regerend kampioen te verkleinen. “Dat kan juist in ons voordeel werken’’, zegt Schwaab over de noodzaak voor Ajax om te winnen in gesprek met DAZN. ‘’Zij moeten winnen, wij kunnen en willen winnen. Wij moeten niet vol in de aanval gaan en achterin alles open laten. We kunnen de wedstrijd iets beter proberen te controleren. Als we daar winnen, ziet het er goed uit voor ons’’, aldus de Duitser.

Bekijk het interview met Daniel Schwaab in de video hierboven. Daarin vertelt de PSV-verdediger ook waarom Donny van de Beek volgens hem zo belangrijk is voor Ajax.

De voormalig speler van onder andere Bayer Leverkusen en Vfb Stuttgart noemt de 3-0 overwinning op Ajax in het afgelopen seizoen, waardoor PSV zich tot kampioen kroonde, het mooiste moment uit zijn voetbalcarrière. “Het was zo mooi om kampioen te worden tegen de grootste concurrent. Als je een boek schrijft is er geen beter scenario. Dat was echt ongelofelijk.”