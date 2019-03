Vrees voor mogelijke tactiek PSV tegen Ajax: ‘Dat zou een aanfluiting zijn’

Ajax gaat zondag proberen de achterstand op koploper PSV te verkleinen bij de onderlinge confrontatie in de Johan Cruijff ArenA. Bryan Roy verwacht dat Ajax de kraker gaat winnen. “Ajax heeft het betere team en dit seizoen ook laten zien goed onder druk te kunnen presteren”, zegt de oud-aanvaller van de Amsterdammers in gesprek met De Telegraaf.

“PSV zal moeten meevoetballen, want ik vind niet dat ze een team hebben dat heel goed kan inzakken. Het zou ook een aanfluiting zijn als ze de bus parkeren. Als het op voetbal aankomt, dan heeft Ajax zoveel meer kwaliteit”, aldus Roy, die als voetballiefhebber kan genieten van de kwaliteiten van spelers als Dusan Tadic, Frenkie de Jong en Hakim Ziyech.

“Met deze ploeg had Ajax eigenlijk al een straatlengte voor moeten staan op PSV, maar ze hebben te veel punten laten liggen. Dit is dé kans om voor Ajax om het alsnog naar zich toe te trekken. Als Ajax deze wedstrijd wint, dan worden ze kampioen. Met een voorsprong van twee punten gaat PSV het niet redden”, denkt de oud-voetballer.

De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint zondag om 16.45 uur. De topper staat onder leiding van Björn Kuipers. De 46-jarige scheidsrechter wordt tijdens het duel bijgestaan door Pol van Boekel, die de rol van VAR op zich zal nemen. De eerdere confrontatie tussen de twee Nederlandse topclubs dit seizoen was een prooi voor PSV, dat Ajax in september met 3-0 versloeg.