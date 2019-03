‘Geld verdienen komt later wel, Nederland is nu veel beter voor mij’

Mohamed Ihattaren beleeft dit seizoen zijn grote doorbraak bij PSV en de zeventienjarige middenvelder werd de afgelopen maanden al in verband gebracht met een aantal buitenlandse grootmachten. Het talent koos er echter voor om een nieuw contract in Eindhoven te tekenen en lijkt daardoor voorlopig bij PSV te blijven. In gesprek met De Telegraaf geeft hij aan goed over zijn toekomst na te hebben gedacht.

“Ja, dit is een heel mooi contract. Ik heb vorig jaar wel overwogen om naar het buitenland te gaan, maar heb er toen goed over gesproken met mijn familie en besloten hier te blijven. Geld komt later wel. Nederland is nu veel beter voor mij. Hier speel ik al in een eerste elftal”, legt hij uit. Ihattaren krijgt de laatste weken volop kansen van trainer Mark van Bommel, al is het nog de vraag of hij zondag ook aan de aftrap zal verschijnen.

Koploper PSV neemt het dan in een wedstrijd die beslissend zal zijn voor het kampioenschap op tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA: “Ik accepteer natuurlijk elke keuze. Ik heb nog nooit voor zoveel mensen gespeeld. Maar ik lig niet wakker van de sfeer bij Ajax, hoor. Prachtig om voor zoveel mensen te spelen. En ik vind het alleen maar mooi als iedereen tegen je is. Stel dat je dan een goal maakt, assist geeft of gewoon wint met PSV. Daar gaan we voor.”

Ihattaren werd door zijn goede spel ook al in verband gebracht met een oproep voor het Nederlands elftal. De jongeling kan echter eveneens uitkomen voor Marokko en zal eerst een knoop over zijn toekomst door moeten hakken. Vooralsnog heeft hij geen keuze gemaakt: “Ik kan ook wel zeggen dat ik alles zelf beslis, maar dat is niet zo. Als mijn ouders er geen goed gevoel bij hebben, doe ik iets niet. Wat hun voorkeur is, zou ik niet weten. Ik ga er nog rustig over nadenken en het met mijn ouders bespreken”, sluit hij af.