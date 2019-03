Ajax informeert in Groningen naar jeugdexponent

Borussia Dortmund gaat in de persoon van Lukas Klostermann een nieuw talent toevoegen aan de selectie. De rechtsback staat onder contract bij RB Leipzig, maar die Borussen gaan er alles aan doen om hem daar weg te plukken. (Diverse Duitse media)

(OOG)

De doelman, die een verleden in de jeugdopleiding van de club heeft, is net als FC Emmen-collega Kjell Scherpen in beeld om aankomende zomer naar Amsterdam te komen.