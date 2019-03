‘Iedere keer dat ik voor België speel voel ik woede, geen trots’

Romelu Lukaku is met 45 doelpunten de topscorer aller tijden van de Belgische nationale ploeg en de spits lijkt zijn record de komende tijd nog verder aan te zullen scherpen. De aanvaller van Manchester United voelt zich echter niet altijd even goed op zijn gemak bij de Rode Duivels en hintte eerder al eens naar een afscheid na het EK van volgend jaar.

“Vanaf het begin was het al geen gelukkig huwelijk. Mensen zeiden dat ik niet goed speelde namens België, ze dachten dat ik niet vaker dan 25 keer zou scoren. Ik zei: ‘Wauw’, volgens mij was ik toen net negentien jaar oud”, blikt hij terug in een documentaire van Otro. Lukaku werd drie jaar geleden bijvoorbeeld uitgefloten toen België een WK-kwalificatiewedstrijd met 8-1 won. De spits scoorde uiteindelijk tweemaal in de slotfase, maar werd alsnog begroet met boegeroep.

“Die wedstrijd gaf me echt een walgelijk gevoel. Ik heb mijn moeder verteld dat ze nooit meer moet komen kijken als ik een wedstrijd speel namens de nationale ploeg, mijn vader ook niet. Daarom zwaai ik nu ook naar de camera als ik scoor, ik weet dat zij thuis zitten te kijken. Iedere keer dat ik nu voor België speel voel ik woede, geen trots.”

De 25-jarige goaltjesdief kwam vooralsnog tot 79 optredens namens zijn land en hij denkt dat er eigenlijk geen betere spits is geweest in de geschiedenis van het Belgische voetbal: “Mensen vragen me soms of ik een van de drie beste Belgische spitsen aller tijden ben. Ja, ja, ja, ik zou zeggen dat ik de beste ben, met een kilometer voorsprong. Ik ben de nummer één op de topscorerslijst met 34 goals in mijn laatste 33 wedstrijden, wat kan je daar nog meer over zeggen?”