Enfant terrible vervolmaakt bizar levensverhaal: ‘Dit is een droom die uitkomt’

De nationale ploeg van Burundi schreef afgelopen zaterdag geschiedenis door voor de allereerste keer kwalificatie voor de Afrika Cup af te dwingen. Het Oost-Afrikaanse land wist directe concurrent Gabon op 1-1 te houden, waardoor een tweede plek in Groep C en dus een ticket voor het eindtoernooi in 2019 een feit werd. Voor sterspeler Saido Berahino, die Burundi in 2003 ontvluchtte, was de historische prestatie een welkome opsteker. De veelbesproken aanvaller gaat bij werkgever Stoke City namelijk als banneling door het leven na zijn zoveelste misstap.

Door Tim Siekman

Berahino werd in 1993 geboren in voormalig hoofdstad Bujumbura, maar moest Burundi al snel achter zich laten vanwege de burgeroorlog die het land in zijn greep hield. Nadat Burundi in 1962 onafhankelijk werd verklaard van België liepen de spanningen tussen de Hutu's en Tutsi's hoog op, met honderdduizenden dodelijke slachtoffers in de loop der jaren tot gevolg. In 1993 verslechterde de situatie door politieke moorden rap. De familie Berahino had ook slachtoffers onder de ruim kwart miljoen mensen die het leven lieten tussen 1993 en 2005, onder wie Berahino senior, die in 1997 overleed. Berahino junior reisde op tienjarige leeftijd zijn moeder achterna richting Birmingham, waar de familie asiel werd verleend.

De spits kwam een jaar na aankomst in Engeland in de jeugdopleiding van West Bromwich Albion terecht. Berahino verdiende in 2011 zijn eerste profcontract, wat ervoor had kunnen zorgen dat hij nog professioneler met zijn vak zou omgaan. In plaats daarvan haalde de eigenzinnige aanvaller in toenemende mate de landelijke media vanwege ontoelaatbaar gedrag. In het voorjaar van 2012 werd zijn verhuurperiode aan Brentford FC bijvoorbeeld vroegtijdig beëindigd vanwege een uitbarsting van Berahino. De spits was niet gediend van een wissel tijdens het duel met Leyton Orient en uitte zijn frustraties over manager Uwe Rösler via Twitter, met een snelle terugkeer naar West Brom als consequentie.

Ondanks zijn kuren buiten het voetbalveld presteerde Berahino binnen de lijnen naar behoren. De voormalig Engels jeugdinternational, in 47 interlands goed voor 24 doelpunten, kon bijna iedere voetbaljaargang prima cijfers overleggen. Bondscoach Roy Hodgson selecteerde Berahino zelfs voor de A-ploeg van Engeland, terwijl Mauricio Pochettino hem na het succesvolle seizoen 2014/15 dolgraag naar Tottenham Hotspur wilde halen. West Brom weigerde echter medewerking, tot woede van Berahino, die wederom via Twitter om zich heen sloeg. Berahino dreigde met een staking en stelde dat hij nooit meer onder voorzitter Jeremy Peace wilde spelen. Een breuk met de club waar hij sinds zijn elfde actief was, was aanstaande.

Drank en drugs

In de daaropvolgende twee transferwindows kwam het niet tot een uitgaande transfer voor Berahino, die pas in januari 2017 een nieuwe werkgever vond in Stoke City. The Potters betaalden bijna veertien miljoen euro voor de spits, die tot medio 2022 tekende. In het halfjaar voorafgaand aan de transfer was hij niet in actie gekomen voor West Brom, volgens the Baggies onder meer vanwege fitheidsproblemen. De club verhulde dat Berahino vanaf begin november acht weken geschorst was geweest vanwege de vondst van MDMA in zijn lichaam. Stoke City was op de hoogte van de straf van de FA, maar ging toch in zee met Berahino. De aanvaller liet na de transfer weten diep teleurgesteld te zijn in de houding van West Brom.

Berahino stelde dat iemand een pil in zijn drankje had gedaan tijdens een avondje stappen, waardoor hij de volgende dag werd betrapt op de kleine hoeveelheid drugs in zijn bloed. “Het is heel moeilijk te accepteren dat je geschorst wordt voor iets waar je zelf niet verantwoordelijk voor bent”, zei hij bij de BBC. "Je gaat een avondje uit en hebt geen idee wie je om je heen hebt, maar er zijn wel mensen die het op jou gemunt hebben. Ik was natuurlijk zelf in die nachtclub, dus ik ben zelf deels verantwoordelijk.” Manager Tony Pulis deed in de gehele eerste seizoenshelft geen beroep op Berahino, aangezien de trainer een 'gebrek aan fitheid' constateerde bij zijn pupil. De aanvaller ontkende dat de trainer en West Brom hem in moeilijke tijden hebben bijgestaan.

“Niemand bij die club heeft me in bescherming genomen. Het was moeilijk te verkroppen als je niet kunt doen wat ik het liefst doe: met een lach op mijn gezicht voetballen. Ik ging kapot. Dat kostte me enorm veel moeite”, aldus Berahino, die naar eigen zeggen zelfs depressief werd. “Elke dag begaf ik me met tegenzin op het trainingscomplex. Van de plek houden naar de plek haten is lastig om mee om te gaan. Haten is een groot woord, maar ik wilde er echt niet zijn. Dat is ook een van de redenen waarom ik niet inging op contractvoorstellen. Het ging niet om het geld, het ging om mijn geluk.”

Bij Stoke City verloopt het tot op heden eveneens bijzonder moeizaam voor Berahino, ook op het veld. Aan een ongekende doelpuntendroogte van 913 dagen kwam bijvoorbeeld pas op 28 augustus 2018 een einde door een treffer tegen Huddersfield Town in de Carabao Cup. Bovendien botste de aanvaller vaak met de managers van the Potters. Ex-trainer Kevin Phillips kon redelijk goed opschieten met de spits, maar erkende bij talkSPORT dat het probleemkind een gebruiksaanwijzing heeft. “Hij had problemen met op tijd komen. Hij is dan bijvoorbeeld laat voor het eten en probeert dan niet eens de ruimte binnen te sluipen of een excuus te bedenken. Het is dan van: 'Sadio, je bent laat.' Ja, ik heb me verslapen. 'Je krijgt daarvoor een boete.' Ja, prima, geen probleem."

Berahino is meerdere keren buiten zijn boekje gegaan. Zo berichtte The Sun afgelopen september nog dat de voetballer in een tijdsbestek van zes weken drie keer vader was geworden. Ook is hij meerdere malen in aanraking gekomen met de politie. In 2014 werd Berahino in zijn auto gefilmd toen hij lachgas inhaleerde, waarna hij 180 kilometer aflegde voor een feestje in Londen. Later dat jaar werd hij ook nog eens veroordeeld voor rijden onder invloed. Momenteel wordt Berahino volledig buiten beschouwing gelaten bij de huidige nummer zestien van de Championship. De spits zou wederom met een glaasje op achter het stuur hebben gezeten. Berahino verweert zich door te beweren dat hij werd aangevallen door een bende gewapende mannen en daarom snel moest vluchten, zoals met een auto.

Feest in Burundi

Waar Berahino zaterdagmiddag weer moet toekijken bij een wedstrijd van Stoke City, is de aanvaller bij Burundi de vedette. Mede door de inspanningen van de aanvalsleider kon er weer gefeest worden in een land dat sinds de start van het derde, volgens velen onwettige, ambtstermijn van Pierre Nkurunziza in 2015 weer in verval is geraakt. Honderden rebellen lieten sindsdien het leven, terwijl de president de touwtjes steeds strakker begint aan te trekken. Zo trok Burundi zich in 2017 als eerste land ooit terug uit het Internationaal Strafhof vanwege een onderzoek naar oorlogsmisdaden in het Afrikaanse land, terwijl de regering onlangs ook nog eens het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties in Bujumbura sloot.





People are showing support for a group of Burundian schoolgirls facing jail for scribbling on a photo of the president. Using #FreeOurGirls, Twitter users are sharing photos of President Pierre Nkurunziza with wigs, moustaches and cowboy hats. ?? ?? https://t.co/k9Ok6Mt3Ee pic.twitter.com/NG2GhYcf3M — BBC News Africa (@BBCAfrica) 25 maart 2019

Er zou volgens de regering 'voldoende progressie' zijn geboekt aangaande mensenrechten, nadat de VN een jaar eerder nog in een rapport constateerde dat men zich schuldig maakte aan onder meer executies, martelingen en verdwijningen. Vorige week werd Burundi nogmaals wereldnieuws. Drie schoolmeisjes dreigen voor vijf jaar achter de tralies te verdwijnen, nadat ze in een schoolboek hadden gedroedeld op een foto van Nkurunziza. Volgens Human Rights Watch worden de kinderen beschuldigd van 'het beledigen van het staatshoofd'. In de misère waarin het land dus al vele jaren leeft, was iets onbeduidends als plaatsing voor een voetbaltoernooi een welkome afleiding voor een groot deel van de bevolking.

Middelpunt van het feestgedruis was Berahino, die afgelopen zomer pas van voetbalnationaliteit veranderde. "Ik ben sprakeloos. Ik moet nog even een momentje pakken om dit allemaal te kunnen beseffen", sprak hij na afloop tegenover Radio France International. "Het was krankzinnig, van begin tot eind. Vanaf het moment dat we naar het stadion gingen tot we weer vertrokken. Het was geen gemakkelijke opgave, maar we zijn een hecht team. We hebben het gered dankzij onze sterke teamgeest. Dat deze generatie voor het eerst kwalificatie voor de Afrika Cup heeft afgedwongen, zal altijd in de geschiedenisboeken blijven staan. Dit is iets wat we altijd met ons mee zullen dragen. Een droom komt uit.”