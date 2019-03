Klaassen kent doelstelling: ‘Anders zal iedereen teleurgesteld zijn’

Davy Klaassen liet Everton afgelopen zomer na een teleurstellende periode achter zich voor Werder Bremen. In de Bundesliga heeft de middenvelder het inmiddels bijzonder naar zijn zin. De voormalig speler van Ajax hoopt dan ook dat hij het huidige seizoen kan afsluiten met een ticket voor Europees voetbal op zak. Op de website van zijn club deed Klaassen mee aan de WERDER-PODCAST en werd hem gevraagd naar zijn doelstellingen. "Als je jezelf iets ten doel stelt, is het wel je plicht om dat te halen", vertelt hij.

Klaassen was eigenlijk van plan om afgelopen zomer bij Everton te blijven toen de club in de persoon van Marco Silva een nieuwe manager aanstelde. "Hij gaf na enkele dagen al aan dat ik mocht vertrekken als ik dat zou willen. Het was goed dat hij direct duidelijk was. Een paar dagen later ben ik in gesprek gegaan met Werder Bremen en heb ik met de trainer gesproken. Toen werd voor mij duidelijk dat ik hier naartoe wilde komen. Deze club is niet te vergelijken met andere clubs, ik voel me hier thuis", laat Klaassen weten over zijn transfer.

Na 26 wedstrijden staat Werder Bremen op de achtste plek in de Bundesliga. Een plaats bij de eerste zes ploegen is aan het einde van de rit voldoende voor een ticket voor Europees voetbal. "Als wij geen Europees voetbal halen, zal iedereen hier denk ik teleurgesteld zijn en hebben we het gewoon niet goed genoeg gedaan. Iedereen hier wil graag wat bereiken en dat vind ik mooi om te zien." Werder Bremen hervat de competitie zaterdag in eigen stadion tegen Mainz en heeft een achterstand van drie punten op nummer zes Eintracht Frankfurt.

Inmiddels is Klaassen alweer acht maanden actief bij die Grün-Weißen. Bij zijn entree werd hij aardig op weg geholpen door Niklas Moisander met wie hij al samen speelde bij Ajax. Toch wist de 26-jarige middenvelder al het een en ander van zijn nieuwe ploeggenoten. "Ik speelde veel FIFA en Football Manager. Daarom kende ik al heel wat spelers", grapt Klaassen, die nog tot de zomer van 2022 vastligt in het Weserstadion. Tot op heden speelde hij 29 wedstrijden voor Werder en was hij 4 keer trefzeker.