Zoet: ‘Bij mij valt het allemaal niet zo op, dat is bij Onana wel zo’

Jeroen Zoet kan zich niet helemaal vinden in de uitspraken van zijn collega Lars Unnerstall. De doelman van VVV-Venlo liet eerder weten dat hij André Onana op dit moment de beste keeper van de Eredivisie vindt, maar daar is de PSV'er het niet mee eens. Zondagmiddag treffen beide goalies elkaar in de Johan Cruijff ArenA, waar Ajax en PSV een cruciaal duel afwerken in de strijd om de landstitel. "We zijn twee totaal verschillende keepers", vertelt Zoet in aanloop naar de topper voor de camera's van FOX Sports.

De uitspraken van Unnerstall waren sowieso bijzonder omdat de Duitser door PSV wordt verhuurd aan VVV. In Eindhoven zou hij de concurrentie met Zoet moeten aangaan en dus koos hij in de zomer voor speeltijd in Venlo. Zoet is het niet eens met de mening van de boomlange keeper. "Dat is door zijn ogen natuurlijk. Ik ben hier voor het zesde jaar de keeper, ben landskampioen geworden en heb Champions League gespeeld. Op dit moment heb ik zestien doelpunten tegen. Ik denk dat de keeper met de minste tegengoals het nu het beste doet."

De 28-jarige Zoet is sinds zijn verhuurperiode aan RKC Waalwijk de onbetwiste nummer één in het Philips Stadion. Hij vindt dat de vergelijking tussen hem en Onana niet helemaal opgaat. "Hij is een totaal andere keeper dan dat ik ben. Hij is meer explosief en heeft een andere stijl van keepen. Bij mij valt het allemaal niet zo heel erg op en dat is bij Onana wel zo. Hij doet het fantastisch. Mede door hem heeft Ajax dit seizoen meerdere keren punten gehaald, maar dat is bij mij ook zo. We zitten allebei op een goed level."

Zondagmiddag reist PSV met een voorsprong van vijf punten af naar Amsterdam voor de topper tegen Ajax. De Eindhovenaren krijgen de kans de titelstrijd in het slot te gooien op bezoek bij de rivaal. Zoet weet echter dat Onana lastig te kloppen zal zijn in eigen huis. "Hij heeft zich dit seizoen al zo vaak laten zien, zowel in de competitie als in de Champions League. Ik doe dat op mijn eigen manier, we zijn twee verschillende keepers", aldus de goalie.