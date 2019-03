‘Hazard en Pogba laten ook dingen gebeuren, maar ik zou hem niet inruilen’

Christian Eriksen heeft zich de afgelopen jaren opgewerkt tot een onmisbare schakel bij Tottenham Hotspur en de nationale ploeg van Denemarken. Ook Darren Anderton is zeer te spreken over de prestaties van de Deense middenvelder. De Engelsman speelde tussen 1992 en 2004 voor de Londenaren en geniet wekelijks van Eriksen, zo vertelt hij in gesprek met 888Sport. "Als the Spurs goed spelen, komt dat meestal omdat hij dingen laat gebeuren op het veld", verklaart de voormalige middenvelder zijn oordeel.

De 27-jarige Eriksen heeft zich bij Tottenham ontpopt tot een van de beste spelmakers ter wereld. "Er is niemand zoals hij", vervolgt oud-prof Anderton. "Je hebt Eden Hazard die dingen laat gebeuren en datzelfde doet Paul Pogba bij Manchester United. Maar ik zou Eriksen voor niemand inruilen, dat is zeker. De supporters zijn bezorgd dat hij het niet in grote wedstrijden kan laten zien, maar daar geloof ik niet in. Zijn passing maakt hem van wereldklasse en ik hou ervan om naar hem te kijken."

Anderton droeg in het verleden meer dan driehonderd keer het shirt van Tottenham. Naast Eriksen ziet hij nog veel meer talenten rondlopen bij de topclub. "Harry Kane is de beste spits ter wereld en een echte winnaar, je kunt op hem bouwen. Hij heeft ongelooflijk veel talent, maar ook zijn karakter maakt het verschil. Dat is waarom hij de aanvoerder van het nationale elftal van Engeland is. Hij houdt zijn beide beentjes op de grond en heeft alles wat je van een sterspeler mag verwachten. Kane wil veel bereiken met Tottenham."

Dertigvoudig international Anderton vergelijkt Kane dan ook met een topspits uit het verleden. "Ik vind hem in potentie beter dan Alan Shearer. Daarmee bedoel ik dat hij echt heel erg goed is. Hij is al van wereldklasse en als hij zo doorgaat zal hij veel records gaan breken. Daarnaast is hij sneller dan mensen beweren en bovendien scoort hij ontzettend veel. Hij kan van afstand schieten en koppen. Hij doet het allemaal en voor mij zitten er geen fouten in zijn spel", sluit Anderton af.