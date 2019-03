Van der Vaart: ‘Je kan een ‘a***hole’ zijn, hij is honderd miljoen euro waard’

Gareth Bale heeft het de laatste tijd moeilijk bij Real Madrid en er wordt geregeld gespeculeerd over een vertrek. Rafael van der Vaart speelde met de Welshman samen bij Tottenham Hotspur, dat in 2013 honderd miljoen euro overhield aan de aanvaller. De oud-middenvelder is van mening dat zijn voormalig ploeggenoot bij Real Madrid het ongelijk van de criticasters moet bewijzen.

“Het is raar, maar in Nederland zeggen we weleens dat je een a***hole moet zijn. Je kan ook in positief opzicht een a***hole zijn, hij is honderd miljoen euro waard. Ze hebben dat bedrag betaald en hij moet het doen. In zijn laatste jaar bij Tottenham Hotspur nam hij iedere vrije trap. Hij besliste alles op het veld”, vertelt Van der Vaart in gesprek met de London Evening Standard. Het contract van Bale bij Real Madrid loopt nog tot medio 2022.

“Hij moet hetzelfde bij Real Madrid voor elkaar krijgen. Ik weet dat het lastig is, omdat er zoveel goede spelers rondlopen. Toch vind ik dat hij meer moet laten zien”, vervolgt de oud-middenvelder, die tussen 2008 en 2010 onder contract stond bij Real Madrid. “Gareth is een geweldige speler, maar hij is een persoon die vertrouwen nodig heeft. Hij moet zich ergens welkom voelen, anders presteert hij minder.”

“Ik weet dat Real Madrid een lastige club is als je niet presteert. Of je nu Cristiano Ronaldo, Bale of Van der Vaart bent, ze gooien je er na een jaar gewoon uit als je niet presteert”, besluit Van der Vaart. Bale was dit seizoen in 35 officiële wedstrijden goed voor 14 doelpunten en 5 assists. De 75-voudig international van Wales werd in een eerder stadium in verband gebracht met een transfer naar Bayern München of Manchester United.