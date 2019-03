TOTO’s Tips: dit moet je weten over de kraker tussen Ajax en PSV

Zoals altijd is de topper tussen Ajax en PSV een wedstrijd met grote belangen, maar dit seizoen is het voor de ploeg van Erik ten Hag zelfs do or die in de Eredivisie. Bij een zege van PSV lijkt de titelrace beslist. Mocht Ajax de drie punten pakken, dan zou het wel eens spannend kunnen blijven tot de laatste speelronde. Spektakel gegarandeerd in de Johan Cruijff Arena en met Toto blikken wij alvast vooruit.

Waar PSV vroeger met enige regelmaat de drie punten pakte in de hoofdstad, heeft Ajax de laatste jaren de zaken weer op orde in deze topper. De Amsterdammers pakten twintig punten uit de laatste tien thuiswedstrijden tegen PSV. Vorig seizoen won Ajax dit duel overtuigend met 3-0. Opnieuw mag PSV flink aan de bak: Ajax was trefzeker in negen van de laatste tien thuisduels met de Eindhovenaren.

Het is voor Ajax te hopen dat de ploeg genoeg in de tank heeft om 90 minuten lang alles te geven; de Amsterdammers hebben namelijk in de recente ontmoetingen met PSV moeite om in de eerste helft al toe te slaan. In de laatste vijf Eredivisiewedstrijden tegen de Eindhovenaren wist Ajax geen één keer voor rust een doelpunt te maken. In dezelfde vijf duels was PSV ondertussen zes keer trefzeker in de eerste helft.

Mocht het spannend blijven tot het einde, dan weet Ajax wat het te doen staat: oppassen voor een late treffer. PSV pakte dit Eredivisieseizoen al tien punten dankzij goals na de 85e minuut, meer dan elk ander team. De ploeg van Mark van Bommel scoorde in totaal zeventien keer na de 85e minuut, waaronder één in de meest recente competitiewedstrijd tegen VVV via Hirving Lozano.

PSV komt dus als koploper op bezoek met het late doelpunt als veelgebruikt wapen. De Eindhovenaren ontmoeten met Ajax echter een ploeg die met de daverende Champions League-campagne in de benen genoeg zelfvertrouwen moet hebben om het opnieuw in een topwedstrijd te laten zien. De statistieken spreken voor zich, maar weet jij het beter?

