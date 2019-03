‘Zwols clubicoon’ Boer zet na dit seizoen punt achter loopbaan

Diederik Boer zet na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan, zo maakt PEC Zwolle via de officiële kanalen bekend. De 38-jarige doelman blijft aan de club verbonden, al is het nog niet bekend in welke functie dat zal zijn. “Vanwege steeds grotere fysieke ongemakken is het komende zomer tijd om ermee te stoppen”, geeft Boer te kennen op de website van PEC Zwolle.

“Terugkijkend heb ik een hele mooie carrière gehad, waar ik het maximale heb uitgehaald. Zestien jaar ben ik als profsporter actief geweest, van Jupiler League tot aan het winnen van de KNVB Beker en van play-offs om promotie/degradatie tot aan de Europa League finale”, stelt de sluitpost. Boer speelde zijn gehele carrière, met uitzondering van een uitstapje van drie jaar naar Ajax, voor PEC Zwolle. De doelman stond in 332 officiële wedstrijden van de Zwollenaren onder de lat, waarvan zes dit seizoen.

“Via deze weg wil ik alle supporters en de mensen van de club bedanken voor hun onvoorwaardelijke steun in al die jaren. Vanuit de voetbalacademie tot aan het eerste elftal heb ik jarenlang mogen ervaren wat een warme en fijne club PEC Zwolle is. Ik ben dan ook blij hier de komende jaren werkzaam te blijven, maar ga mij nu eerst volledig inzetten om met de club in de Eredivisie te blijven”, aldus Boer, die met PEC Zwolle de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal wist te winnen.

“Met het afscheid van Diederik komende zomer stopt er een Zwols clubicoon”, licht Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle, toe. “In al die jaren heeft hij zich voortreffelijk ingezet en daar wil ik hem ontzettend voor bedanken. Het doet mij goed dat Diederik ook na zijn actieve carrière bij de club blijft en dat hij hier een volgende stap gaat zetten. Hoe deze stap er precies komt uit te zien bespreken we de komende periode.”