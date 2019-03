Heracles Almelo licht opties in aflopende contracten van gewilde aanvallers

Heracles Almelo heeft de opties in de aflopende contracten van Brandley Kuwas en Kristoffer Peterson gelicht, zo communiceert de club via de officiële kanalen. Hierdoor liggen beide aanvallers nu vast tot medio 2020. De wegen van Wout Droste en Heracles gaan daarentegen aan het einde van dit seizoen scheiden.

Zowel Kuwas als Peterson werd eerder dit seizoen al eens in verband gebracht met een vertrek uit Almelo. Een overstap van Kuwas naar Leeds United ketste vorige zomer af, omdat er geen akkoord kon worden bereikt over de hoogte van de transfersom. Een klein halfjaar later dwarsboomden de eisen van Heracles ook een transfer van Peterson naar AEK Athene. Beide aanvallers komen nu volgend seizoen in hun laatste contractjaar terecht.

Tim Breukers is bij Heracles ook in het bezit van een aflopend contract, maar de club geeft te kennen dat men graag met de verdediger verder wil. Verder zijn de Almeloërs nog in gesprek met Lerin Duarte, terwijl in een later stadium duidelijkheid volgt over de toekomst van Bart van Hintum, Alexander Merkel en de aan FC Den Bosch verhuurde Vincent Vermeij. Heracles maakt ook bekend dat er na vier jaar een einde komt aan de samenwerking met Droste.

Er is in onderling overleg overeengekomen om het aflopende contract van de 29-jarige vleugelverdediger niet te verlengen. Daarnaast is besloten om de opties in de verbintenissen van Tim van de Berg, Zeki Erkilinc, Jeff Hardeveld en Sebastian Jakubiak niet te lichten. Ook het contract van Niels Leemhuis is formeel opgezegd.