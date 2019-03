Piqué: ‘Dit team had me vandaag nodig, dat heeft niks met Spanje te maken’

Gerard Piqué zette afgelopen zomer na de teleurstellende uitschakeling door Rusland op het WK een punt achter zijn interlandloopbaan voor Spanje. De 32-jarige verdediger had eerder al een aantal keer gehint naar een afscheid als Spaans international. Piqué geeft nu in gesprek met Sport te kennen dat hij geen spijt heeft van die beslissing.

“Het besluit is genomen en ik heb er geen spijt van. De mensen die het niet begrijpen, zullen het waarschijnlijk nooit gaan begrijpen. Ik heb het al verschillende keren uitgelegd en dit was juiste moment om afscheid te nemen van de Spaanse nationale ploeg. Ik had rust nodig en ik merk dat ik beter speel sinds ik mijn interlandloopbaan heb beëindigd”, zo verklaart Piqué zijn afscheid als international. De verdediger debuteerde in 2009 voor Spanje en speelde uiteindelijk 103 interlands.

Waar Piqué niet meer voor Spanje uitkomt, speelde hij deze week wel een interland voor het officieuze team van Catalonië. Het Catalaanse team was voor het eerst sinds december 2016 weer eens bij elkaar en werkte een oefeninterland af tegen Venezuela, dat met 2-1 verslagen werd. “Het Catalaanse elftal had me vandaag nodig, dat heeft niks met Spanje te maken. Dit is een Catalaans voetbalfeest, we zouden dit vaker moeten doen.”

“We hebben een team dat goed voetbal speelt om van te genieten, het was goed om tegen een ploeg als Venezuela te spelen”, zo gaat Piqué verder. Onder meer Xavi Hernández en Cesc Fàbregas lieten verstek gaan bij het duel van het Catalaanse elftal. “We hebben hen en vele anderen gemist, maar ik snap hun situatie volledig. Het beste is om geen risico te nemen, de spelers die er wel waren hebben het erg goed gedaan. We moeten genieten van dit feestje.”