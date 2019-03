‘Entourage van Neres heeft reeds mondeling akkoord over transfer naar Italië’

David Neres heeft zich in de kijker gespeeld bij AC Milan, zo weet UOL Esporte woensdag te melden. De Italiaanse grootmacht heeft al sinds december contact met de entourage van de vleugelaanvaller van Ajax en zijn belangenbehartigers waren afgelopen week in Milaan voor gesprekken met de clubleiding van i Rossoneri. De vertegenwoordigers van Neres zouden zelfs al een mondeling akkoord hebben bereikt met AC Milan over een transfer.

Die mondelinge afspraak heeft alles te maken met de afgeketste transfer van Neres naar Guangzhou Evergrande. Ajax weigerde de Braziliaan voor een bedrag van 43 miljoen euro naar China te laten vertrekken. Neres had in het Verre Oosten een maandsalaris van één miljoen kunnen opstrijken. AC Milan is niet van plan om de aanvaller een dergelijk salaris te bieden, maar heeft hem naar verluidt wel een sleutelrol in het elftal van trainer Gennaro Gattuso beloofd.

Ajax zou een bedrag van vijftig miljoen willen overhouden aan Neres en AC Milan is bereid om diep in de buidel te tasten voor de aanvaller. Leonardo, de technisch directeur in Milaan, is volgens het Braziliaanse medium een offensief begonnen om de overgang van Neres tot stand te brengen. Overigens is AC Milan niet de enige gegadigde voor de kersvers Braziliaans international, want ook Borussia Dortmund en AS Roma worden nog altijd genoemd.

De Telegraaf wist woensdagochtend te melden dat het er alle schijn van heeft dat Neres niet nog een seizoen met trainer Erik ten Hag wenst te werken. De aanvaller maakte dinsdagavond zijn debuut voor de nationale ploeg van Brazilië in de met 1-3 gewonnen wedstrijd tegen Tsjechië, waarin hij goed was voor een assist. Neres speelde dit seizoen tot dusver veertig officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor acht doelpunten en dertien assists.