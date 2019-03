De Jong haalt uit na vertrek Van Geel: ‘Ik vind dat soms op het onbeschofte af’

Feyenoord maakte woensdagmiddag bekend dat Martin van Geel na dit seizoen vertrekt als technisch directeur. Jan de Jong werkte als algemeen directeur nauw samen met de 58-jarige Brabander en betreurt zijn vertrek. De Jong is van mening dat zijn collega de afgelopen tijd onterecht en overdreven bekritiseerd werd, zo vertelt hij in gesprek met Feyenoord TV.

“Ik vind de kritiek niet terecht. We spelen lang niet altijd even goed, maar je moet je afvragen of een tegendoelpunt de schuld van de technisch directeur is. Ik vind van niet en daarmee vind ik een deel van de kritiek buitengewoon onterecht”, stelt De Jong. Hij benadrukt dat men bij Feyenoord wel tegen kritiek kan. “Het gaat ook niet om de kritiek, maar om de mate waarmee die geuit wordt. De vorm en de inhoud, daar mag je wel wat van vinden. Ik vind dat soms op het onbeschofte af. Ik vind dat we dat met z’n allen nooit mogen accepteren.”

“Ik werk nu zeventien maanden bij Feyenoord en heb al zeven nieuwe directeuren zien komen in het voetbal, dus die omloopsnelheid is hoog. Daar ga je aan wennen, dat is iets anders dan dat ik het normaal of gewoon vind”, vervolgt de algemeen directeur van de Rotterdammers. “Ik vergelijk een directeur in het voetbal een beetje met een consumptiegoed, een mobiele telefoon. Die gaat een beperkte tijd mee, niet omdat die niet meer functioneert, maar omdat er een nieuwe moet komen.”

“Want stabiliteit, ervaring en continuïteit van beleid zijn juist belangrijke succesfactoren voor een voetbalclub. Je wint niet zomaar vijf prijzen. Dat is geen toeval! Clubs zijn gebaat bij rust en continuïteit in de top, juist als het even minder gaat. En dat overkomt nu eenmaal iedereen wel eens”, concludeert De Jong. Hij heeft de afgelopen tijd uitgebreid met Van Geel gesproken over zijn toekomst. “We hebben het er uitgebreid over gehad: is dit te doen? Moet je dit nog willen? Wat doet dit met je welzijn? Jullie weten allemaal hoe zeer ik gesteld ben op Martin en als je 24 jaar in deze functie in het voetbal hebt gewerkt, kan je er ook wel wat van.”

“Het gaat dus niet om kennis en kunde, maar om effectiviteit. Hij had zoiets van: alles wat ik nu doe, wordt betwist. Dat is niet goed voor Feyenoord, voor mij en voor mijn geloofwaardigheid”, stelt hij. Feyenoord begint vanaf nu aan de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur. “We zijn ook daarom blij dat Martin nog enkele maanden op zijn post blijft. We nemen de tijd om voor de toekomst de juiste besluiten te nemen en hoeven nu dus niet te vrezen dat ondertussen allerlei zaken op technisch gebied blijven liggen.”