Vader ruziet met Juventus: ‘Ik krijg nog twee tractoren van de club’

Moise Kean beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Juventus en de nationale ploeg van Italië, waardoor de negentienjarige aanvaller volop in de belangstelling staat. Vader Bjourou Jean Kean is trots op zijn zoon, maar leeft wel in onenigheid met werkgever Juventus. Vader claimt dat hij nog twee tractoren krijgt van de club, terwijl men hem ook geen kaarten voor Serie A-wedstrijden wil geven.

“Moise was als kind fan van Internazionale, omdat hij wild was van Obafemi Martins. Hij speelde in de jeugd voor Torino, maar ik heb hem naar Juventus gestuurd, omdat ik een fanatiek supporter van Juventus ben", zegt vader in de show Un Giorno Da Pecora van Radio 1. “Ik ben blij voor hem, maar ik heb wel problemen met de club.”

“Ze geven me geen tickets meer om het stadion te bezoeken. Ik ben gescheiden van zijn moeder en zij wilde graag dat hij naar Engeland vertrok. Ik beloofde Juventus dat ik hem in Italië zou houden. In ruil daarvoor zou ik twee tractoren krijgen. Ze zeiden dat dat geen probleem zou worden, maar ik heb ze nog niet ontvangen. Nu geven ze me zelfs geen tickets meer en nemen ze de telefoon niet meer op."

Door de scheiding van zijn ouders werd Kean vooral opgevoed door zijn moeder. Het is onbekend of vader nog (veel) contact heeft met zijn zoon. Door zijn goede vorm staat de aanvaller van la Vecchia Signora op de radar van veel Europese topclubs. Kean ligt nog tot medio 2020 vast in Turijn, maar zaakwaarnemer Mino Raiola gaf onlangs aan dat de onderhandelingen inzake een nieuw contract stilliggen.