Van Gaal kritisch op Solskjaer: ‘Hij parkeert de bus, net als Mourinho’

Ole Gunnar Solskjaer maakt als interim-manager van Manchester United indruk door zijn goede resultaten, maar Louis van Gaal heeft zijn bedenkingen bij de Noor. De Nederlandse oud-trainer vindt niet dat Solskjaer de speelstijl van the Red Devils heeft veranderd sinds hij het stokje van de ontslagen José Mourinho heeft overgenomen. Van Gaal is van mening dat Manchester United onder Solskjaer nog altijd ‘de bus parkeert’, net zoals dat gedaan werd onder Mourinho.

Onder leiding van Solskjaer slaagde Manchester United erin om de weg naar boven weer te vinden. In de Champions League werd ten koste van Paris Saint-Germain de kwartfinales bereikt en de spelers zijn zeer te spreken over de werkwijze van de interim-manager. Volgens diverse Engelse media duurt het niet lang meer voordat Solskjaer definitief wordt aangesteld. Van Gaal heeft echter zijn twijfels over de opvolger van Mourinho. “De manager na mij (Mourinho, red.) veranderde de tactiek en koos ervoor om de bus te parkeren en op de counter te spelen”, legt Van Gaal uit in een interview met de BBC. “Nu is er een andere coach die de bus parkeert en op de counter speelt. Het belangrijkste verschil tussen Mourinho en Solskjaer is dat Solskjaer zijn wedstrijden wint.”

Hoewel Manchester United volgens Van Gaal niet op een andere manier is gaan spelen, werpt de werkwijze van Solskjaer zijn vruchten af. “Ik ben er niet bij, maar het lijkt erop dat er iets veranderd is en de sfeer lijkt beter te zijn. Het is ook zo dat Solskjaer de positie van Paul Pogba heeft veranderd. Hij speelt nu op een positie waar hij belangrijker is”, aldus Van Gaal, die nog altijd niet te spreken is over de huidige speelstijl. “De manier waarop Manchester United nu speelt, is niet de manier waarop gespeeld werd onder Ferguson. Het is verdedigend, countervoetbal. Als je daarvan houdt, dan is dat zo. Als je dit opwindender vindt dan mijn saaie aanvallende speelstijl, oké. Maar het is niet zoals ik het zie.”

Manchester United verloor eerder deze maand met 2-0 van Arsenal en werd vervolgens door Wolverhampton Wanderers uitgeschakeld in de kwartfinales van de FA Cup. “Solskjaer heeft nu twee keer verloren en dat moet hij zien te managen”, gaat Van Gaal verder. “Het is belangrijk dat Manchester United zich kwalificeert voor de Champions League, net zoals dat belangrijk was toen ik nog manager was. Maar ze kunnen de Champions League ook winnen, want doordat ze zo verdedigend spelen is het lastig om van ze te winnen. En dat is het resultaat van het werk van Mourinho.”

Van Gaal is ook kritisch op Mourinho en Solskjaer, omdat beide trainers weinig oog hebben voor talent. “Ik las ergens dat Mourinho over mij zei dat ik alleen maar uit noodzaak met jonge spelers speelde. Niet waar. Ik creëerde de noodzaak”, zegt Van Gaal. “Manchester United had meer dan dertig spelers. Ik heb dat aantal teruggebracht naar 23. Ik had daardoor meer ruimte voor de jeugdopleiding. Dat heb ik bij iedere club gedaan waar ik werkte. Dat is de reden waarom zoveel jonge spelers onder mij hebben gedebuteerd.”

“Veel trainers, zoals Mourinho, geven talenten nooit de kans. Ja, vijf minuten. Solskjaer, tien minuten. Dat is geen kans. Een hele wedstrijd is pas een kans”, aldus Van Gaal, die van mening is dat een team wel goed uitgebalanceerd moet zijn. “Te veel ervaring is niet goed. Dan ga je spelen op de automatische piloot. Je moet niet vergeten hoe inspirerend jonge spelers kunnen zijn. Als je niet bereid bent om jonge spelers te vertrouwen, dan ben je niet geschikt om te werken als hoofdtrainer bij een club met een jeugdopleiding.”