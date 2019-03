‘Pupil van Fred Rutten moest overnachten in centrum voor illegalen’

Ognjen Vranjes heeft enkele roerige dagen achter de rug, aangezien hij geen geldige verblijfsvergunning kon tonen bij aankomst in België. De verdediger, die bij Anderlecht uit de gratie is geraakt, werd maandagavond gearresteerd op het vliegveld van Charleroi en moest slapen in een gesloten centrum in Steenokkerzeel, zo meldt het Nieuwsblad.

Vranjes was vorige week donderdag naar zijn geboortestreek Banja Luka gereisd om bij familie en vrienden te zijn. Bij terugkeer werd duidelijk dat de verblijfsvergunning van de 29-jarige Bosniër in België verlopen was. De politie beschouwde hem daarom als illegaal en versperde hem de toegang. Omdat Bosnië niet tot de Europese Unie behoort, moeten Bosniërs over een geldig visum of verblijfsdocument beschikken.

'Vranjes heeft zo'n verblijfsvergunning, op basis van zijn arbeidscontract bij Anderlecht, maar die was sinds vorige maand geschorst. De oorzaak is een juridisch conflict tussen de club en Vranjes' gewezen huisbaas in de gemeente Anderlecht', zo meldt de krant. 'Sporting Anderlecht had de huur van enkele appartementen opgezegd, waarop de huisbaas naar de gemeente was gestapt.'

'Daar liet hij Vranjes, intussen verhuisd naar een andere Brusselse gemeente, ambtshalve schrappen.' Pas dinsdagochtend kreeg de politie de nodige documenten in handen om de pupil van Fred Rutten vrij te laten en hem toegang tot België te verlenen. De 38-voudig international, sinds 2018 actief in België, ligt nog tot de zomer van 2022 vast bij Anderlecht.