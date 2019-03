‘Ajax wil deal met FC Emmen voor volgende week woensdag afronden’

Kjell Scherpen gaat FC Emmen komende zomer zo goed als zeker verlaten voor Ajax. Beide clubs naderen een akkoord over de transfersom van de jeugdinternational, zo meldt Voetbal International. De talentvolle keeper verkiest Ajax boven een verhuizing naar Engeland, want ook vanuit de Premier League is er serieuze interesse. Ajax hoopt hoopt de deal met FC Emmen nog voor hun onderlinge ontmoeting van volgende week woensdag af te ronden.

De interesse van Ajax in Scherpen komt niet uit de lucht vallen. Eerder deze maand meldde het Dagblad van het Noorden al dat de negentienjarige keeper een informeel gesprek achter de rug heeft met de club uit Amsterdam. Scherpen heeft een doorlopend contract tot medio 2020 in Emmen. De Eredivisie-club deed hem eerder dit seizoen nog een verbeterde aanbieding, maar daar had Scherpen geen trek in. Toen bekend werd dat hij naar Ajax kon sprak de doelman zijn voorkeur uit voor een transfer.

Volgens het regionale dagblad zou Scherpen eerder al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met Ajax. Hij zou nog een jaar in Emmen kunnen blijven spelen, om vervolgens de overstap naar de Johan Cruijff ArenA te maken. Zaakwaarnemer Erwin Olde Riekerink ontkende dat gerucht. “Kjell is negentien jaar is en nu al eerste keeper bij een Eredivisionist. Hij doet het bovendien goed, dus het zou gek zijn als dat niet opvalt bij grotere clubs. Maar hij is absoluut niet rond met Ajax. Als ze Kjell willen overnemen, moeten ze bovendien eerst langs FC Emmen”, zei hij eerder deze maand.