Lege Kuip dreigt bij afscheid Van Bronckhorst en Van Persie

Feyenoord vreest dat Robin van Persie en trainer Giovanni van Bronckhorst afzwaaien in een lege Kuip, zo meldt het Algemeen Dagblad woensdag. De club uit Rotterdam werd dit seizoen al meerdere keren bestraft omdat supporters vuurwerk hebben afgestoken tijdens thuiswedstrijden. Na diverse boetes te hebben ontvangen moet volgende week donderdag tegen sc Heerenveen vak S helemaal leegblijven. Een nieuwe straf is onderweg nadat de aanklager van de KNVB bezig is met een onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax. Gevreesd wordt voor een thuiswedstrijd zonder publiek.

Feyenoord kreeg eerder dit seizoen al een boete van 15.000 euro omdat er tegen PSV (2-1) vuurwerk werd afgestoken. Tijdens het competitieduel met Ajax (6-2) gebeurde hetzelfde en daarom werd de club bestraft met een boete van 25.000 euro, plus een leeg vak S tegen Heerenveen. In het bekertoernooi was het op 27 februari tegen Ajax opnieuw raak. Volgens de krant is het niet ondenkbaar dat Feyenoord de laatste thuiswedstrijd in een leeg stadion moet afwerken.

‘De tuchtcommissie voegt vaak schriftelijk de volgende regel toe aan een straf: de sanctie moet worden uitgevoerd 'de eerstvolgende wedstrijd vier weken na' en dan volgt doorgaans de datum waarop de uitspraak is gedaan’, schrijft het dagblad. Bij Feyenoord kwam de straf voor het lege vak S op 4 maart binnen. Het thuisduel met Heerenveen op 4 april is de eerstvolgende gelegenheid waarbij de straf kan worden uitgevoerd.

Mocht Feyenoord als derde eindigen en de play-offs om Europees voetbal ontlopen, komt het team van Van Bronckhorst dit seizoen nog drie keer in actie in De Kuip, tegen Heracles Almelo (13 april), AZ (20 april) en ADO Den Haag (12 mei). Het duel met ADO is de laatste wedstrijd van het seizoen en het valt niet uit te sluiten dat de KNVB besluit om opnieuw vakken leeg te laten of zelfs het hele stadion leeg wil houden.

De wedstrijd tegen de ploeg van Alfons Groenendijk zal de laatste zijn van Van Bronckhorst als trainer van Feyenoord. Van Persie zal dan afzwaaien als profvoetballer. Als de KNVB clementie toont en de straf doorschuift naar volgend seizoen, dan trapt de nieuwe trainer Jaap Stam mogelijk af met lege vakken of een lege Kuip.