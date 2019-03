‘Het PSV-publiek lijkt te veel op dat van Ajax, ze zijn een beetje verwend’

Ajax ontvangt komende zondag in de Johan Cruijff ArenA titelconcurrent PSV. De Eindhovenaren koesteren momenteel een voorsprong van vijf punten op de ploeg van trainer Erik ten Hag. De kraker wordt in tegenstelling tot wedstrijden tussen Feyenoord en Ajax geen 'Klassieker' genoemd. Ronald de Boer begrijpt dat dat predicaat niet van toepassing is op Ajax-PSV.

"Tegen Feyenoord voelde ik altijd de haat op de tribunes. In Brabant was het veel gemoedelijker", zegt de voormalig speler van de Amsterdamse club in gesprek met Veronica Magazine. De oud-international stelt er andere verhoudingen van toepassing zijn bij duels tussen Ajax en PSV. "We hadden het altijd lastig tegen PSV, maar de intensiteit was minder."

De Boer denkt niet dat er ooit sprake zal zijn van echte haat tussen de twee steden en clubs. "Het PSV-publiek lijkt te veel op dat van Ajax. Ze zijn beide een beetje verwend. Al denk ik dat er in Eindhoven iets meer geduld is. Maar de tegenstellingen zijn niet groot genoeg om een echte rivaliteit te krijgen zoals Ajax en Feyenoord die hebben."

Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 16.45 uur. Alleen een overwinning voor de Amsterdammers lijkt de spanning weer terug te kunnen brengen in de titelstrijd. De topper staat onder leiding van Björn Kuipers. De bijna 46-jarige scheidsrechter wordt tijdens de wedstrijd bijgestaan door Pol van Boekel, die de rol van VAR op zich zal nemen.