Galatasaray-talent ontvangt lof na opzettelijk missen van strafschop

Beknaz Almazbekov wordt op sociale media en in de internationale media volop geprezen voor het opzettelijk missen van een strafschop. Het dertienjarige talent van Galatasaray schoot een penalty ruim naast het doel nadat hij het niet eens was met de beslissing van de scheidsrechter.

Almazbekov kreeg tijdens de competitiewedstrijd tegen Istanbulspor een strafschop na een onschuldige valpartij. De arbiter was ervan overtuigd dat hij door toedoen van een tegenstander ten val was gebracht, maar daar was geen sprake van. De aanvoerder van Galatasaray Onder-14 had er geen goed gevoel bij en besloot de pingel ruimschoots naast te schieten.

Galatasaray'in U14 oyuncusu Beknaz Almazbekov için büyük topçu olur deniyor. En önemlisi simdiden büyük insan olabilmeyi de basarmis. Böyle devam eder umarim. pic.twitter.com/ohL02UrGLg — Alican. (@alicanozcan_) 24 maart 2019

Zijn medespelers konden begrip opbrengen voor zijn actie en de spelers van Istanbulspor bedankte hem voor het missen van de strafschop. Op sociale media werd de video duizenden keren gedeeld. Onder meer Gary Lineker kon de actie waarderen en deelde de video, net als het officiële Twitter-account van Galatasaray. “Zo ziet fair play eruit”, schrijft the Guardian.

De opzettelijke misser van Almazbekov kwam Galatasaray overigens niet duur te staan. Zijn ploeg won het duel met Istanbulspor namelijk met 2-0.