‘Bayern München zal medio 2020 circa 100 miljoen euro moeten betalen’

Bayern München heeft de intentie om Kai Havertz in de zomer van 2020 van Bayer Leverkusen over te nemen, zo schrijft BILD. Volgens de Duitse krant zal Bayer echter de hoofdprijs voor de negentienjarige middenvelder vragen en zal zelfs 75 miljoen euro, het bedrag dat Bayern in gedachten heeft, niet afdoende zijn.

Technisch directeur Rudi Völler neemt met minder dan honderd miljoen euro voor Havertz geen genoegen, zo klinkt het. De gelouterde sportbestuurder baseert de vraagprijs op de bedragen die in andere landen voor leeftijdsgenoten worden betaald. Ook niet onbelangrijk: Barcelona, Manchester City, Real Madrid en Chelsea hebben eveneens belangstelling voor Havertz, waardoor de uiteindelijke transfersom mogelijk veel hoger zal uitvallen.

Havertz, die in juli zijn twintigste verjaardag viert, maakte in oktober 2016 al zijn debuut in de hoofdmacht van Bayer en was daarmee de jongste debutant in de clubgeschiedenis. Na 28 officiële duels in het eerste ondertekende de middenvelder een sterk verbeterd contract tot de zomer van 2022: de huidige overeenkomst tussen club en speler.

Havertz is tegenwoordig niet meer uit de basiself van Bayer weg te denken, ook niet onder leiding van Peter Bosz. De middenvelder speelde met 18 jaar en 307 dagen zijn vijftigste duel in de Bundesliga; een ongekende prestatie. Hij was daarnaast de eerste voetballer uit 1999 die een A-interland voor Duitsland speelde. De teller staat inmiddels op drie interlands.