‘Ajax waarschuwde Argentijnse bond in aanloop naar kraker tegen PSV’

Argentinië won dinsdagavond in Tanger nipt van Marokko (0-1), maar Nicolás Tagliafico kwam niet in actie voor het Zuid-Amerikaanse land. Ajax heeft de Argentijnse bond gewaarschuwd dat de linksback kampt met klachten, zo meldt TNT Sports. Naar verluidt heeft de 26-jarige vleugelverdediger last van zijn linkerheup.

Bij het oefenduel met de Leeuwen van de Atlas zat Tagliafico negentig minuten lang op de bank. De dertienvoudig international kampte de voorbije tijd met problemen aan zijn heup, informatie die Ajax heeft doorgespeeld aan de bond. Bondscoach Lionel Scaloni heeft vervolgens besloten geen risico te nemen door Tagliafico te passeren.

Er is vooralsnog niets bekend over de ernst van de kwetsuur, maar er zijn momenteel geen berichten dat Tagliafico wedstrijden moet gaan missen. Komende zondag staat de kraker tegen PSV op het programma en hoogstwaarschijnlijk gaat de linksback dat duel dus gewoon halen. Naast Tagliafico kampten meerder Ajacieden deze interlandperiode met pijntjes.

Hakim Ziyech moest bijvoorbeeld eveneens het duel tussen Argentinië en Marokko aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder had kuitklachten en miste zodoende ook de interland tegen Malawi (0-0). Dusan Tadic kreeg bij het EK-kwalificatieduel met Portugal (1-1) een lelijke charge van Pepe te verwerken, maar de Serviër verzekerde na afloop dat er niets ernstigs aan de hand was.