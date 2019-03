Toptalent PEC Zwolle weigert bij te tekenen: ‘Dat is geen optie voor mij’

Sepp van den Berg heeft momenteel geen intentie om zijn contract bij PEC Zwolle te verlengen. De zeventienjarige verdediger, die dinsdag met Oranje Onder-19 kwalificatie voor het EK misliep door een late treffer van Spanje (0-1), laat in gesprek met de Stentor weten dat hij niet van plan is om zijn handtekening te zetten onder een nieuwe verbintenis.

Van den Berg is in 2019 nog geen minuut in actie gekomen voor de hoofdmacht van PEC Zwolle. De club wil graag verlengen, mede om grotere clubs af te schrikken, maar de jeugdinternational houdt de boot af. “Waarom? Op dit moment speel ik niet en dan is bijtekenen ook nog geen optie voor me. Ik weet ook niet wie de nieuwe trainer wordt”, doelt hij op het vertrek van Jaap Stam, die aan de slag gaat bij Feyenoord.

“Je wil ook weten hoe hij naar je kijkt. Ik heb geen haast”, aldus het talent, die tot medio 2020 vastligt. Van den Berg komt sinds de komst Stam bij de Blauwvingers niet aan spelen toe bij het eerste elftal. “Je weet natuurlijk nooit wat er gebeurt als er een nieuwe trainer komt. We beleven een moeilijk seizoen. Hij kiest daardoor ook voor ervaring en daar geef ik hem groot gelijk in.”

Komende zondag ontvangt PEC Zwolle in eigen huis FC Emmen. Van den Berg weet dat verdedigers Thomas Lam en Bram van Polen vanwege een schorsing het duel met de promovendus moeten missen. “Als er ergens een kans ligt voor me, is dat nu wel”, stelt de jongeling. PEC Zwolle staat momenteel twaalfde, terwijl FC Emmen de zeventiende plek in de Eredivisie bezet.