Aad de Mos: ‘Ajax gaat hem in de toekomst voor het drievoudige verkopen’

De meningen over Razvan Marin, de beoogde miljoenenversterking van Ajax, zijn verdeeld. De Amsterdamse club zou met Standard Luik tot overeenstemming zijn gekomen over de komst van de 22-jarige middenvelder uit Roemenië. Volgens De Telegraaf hebben Ajax en Standard een akkoord bereikt over een transfersom van circa twaalf miljoen euro en dat is volgens trainer in ruste Aad de Mos geen geld.

De Mos zag Marin als liefhebber van het Belgische voetbal diverse keren aan het werk. Hij geniet van de drive van de Roemeen. “Een echte Ajax-voetballer. Met techniek en flair”, verzekert de voormalig trainer van onder meer KV Mechelen in het Algemeen Dagblad. “Hij kan op alle drie de posities op het middenveld bij Ajax spelen. In een aanvallende rol, maar zeker ook als opbouwer. Een moderne speler, box-to-box.”

Voormalig PSV’er Marc Degryse zou Marin niet direct met Frenkie de Jong vergelijken. De voetbalanalyticus vindt de Oranje-international veel meer de spelverdeler. “Marin moet het meer van zijn dynamiek hebben. Iemand die veel meters maakt. Maar absoluut een goede speler. Iemand met heel 'goede voetjes', zoals we dat hier zeggen. Goede trap met zijn rechtervoet. Kan andere spelers de ruimte in sturen, maar ook zelf scoren.”

Degryse benadrukt dat Marin meer een dienende voetballer is en ‘niet iemand die de tafel in de kleedkamer doormidden trapt als het niet goed gaat’. Hij verwacht dan ook dat de Roemeen tijd nodig zal hebben om zich in Amsterdam aan te passen, al vindt De Mos dat voetbalkwaliteiten altijd leidend zijn. “Bij Cristian Chivu, eveneens een Roemeen, dacht men ook dat hij te timide was. Hoe liep dat af? Hij werd zelfs aanvoerder van Ajax.”

De Mos staat te kijken van het vermeende transferbedrag voor Standard. “Als hij zich blijft ontwikkelen zoals hij dat de afgelopen twee jaar in België heeft gedaan, gaat Ajax hem in de toekomst voor het drievoudige verkopen.” Gilles De Bilde heeft zo zijn bedenkingen. De oud-PSV’er omschrijft Marin als een voetballer die nooit diepe dalen kent maar ook geen hoge pieken. “Je kunt op hem rekenen. Zeker geen onaardige speler, maar of het genoeg is om te slagen bij Ajax moet ik echt nog maar zien”, verzekert de commentator.

Marin speelt sinds begin 2017 voor Standard, dat hem overnam van het Roemeense Viitorul Constanta. In tweeënhalf seizoen kwam hij tot 78 competitiewedstrijden, waarin hij 11 keer trefzeker was. Dit seizoen was de rechtspoot in 27 duels goed voor 5 doelpunten. Vorig jaar werd Marin uitgeroepen tot Roemeens Voetballer van het Jaar.