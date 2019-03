Calvin Stengs hakt knoop door en stelt geïnteresseerd Ajax teleur

De toekomst van Calvin Stengs ligt voorlopig bij AZ. De twintigjarige aanvaller werd achter de schermen weliswaar door Ajax benaderd, maar heeft hij voor een langer verblijf in Alkmaar gekozen. Stengs staat nu een jaar langer op de loonlijst van de Noord-Hollanders.

AZ meldt woensdagmorgen via de officiële kanalen dat men een mondeling akkoord met Stengs heeft om het contract open te breken en met één jaar te verlengen, tot medio 2023. De aanvaller is er veel aan gelegen om elke week aan spelen toe te komen. Hij maakte afgelopen weekeinde zijn langverwachte debuut voor Jong Oranje in de oefeninterland tegen de Verenigde Staten.

Een zware knieblessure loopt als een rode draad door zijn nog prille loopbaan. In augustus 2017, na een spectaculaire doorbraak, raakte de aanvaller zwaargeblesseerd. Sinds zijn terugkeer begin dit seizoen toont hij een van de grootste talenten van de Eredivisie te zijn. Desalniettemin staan er nog altijd maar zestien Eredivisie-duels achter zijn naam.

Bondscoach Ronald Koeman gaf onlangs toe dat hij Stengs in het vizier heeft. De aanvaller weet dat spelers uit de eigen opleiding veel kansen in Alkmaar krijgen en dat is ongetwijfeld een belangrijke factor om voor AZ te blijven spelen.