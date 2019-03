‘Met Raiola als zaakwaarnemer weet Marc Overmars wel hoe laat het is’

Het succes van Ajax in de Champions League heeft ook een keerzijde. Tal van clubs uit het buitenland hebben belangstelling voor de voetballers van Erik ten Hag. Bij Inside Ajax stelde directeur spelerszaken Marc Overmars alvast grenzen aan de uitverkoop door aan te geven dat er maximaal vijf Ajacieden in de zomer mógen vertrekken. Eén daarvan is Frenkie de Jong, die voor minimaal 75 miljoen euro naar Barcelona verkast.

De Telegraaf maakt in zijn woensdageditie een inschatting over welke spelers van Ajax de beste papieren hebben om hun droomtransfer te verwezenlijken. Dat Matthijs de Ligt de deur bij Ajax achter zich dichttrekt, staat vast. De negentienjarige verdediger annex aanvoerder geniet al maanden concrete interesse van de absolute top en Overmars hoopt een bedrag van minimaal zestig miljoen euro voor de Oranje-international te vangen.

De relatie tussen David Neres en Ten Hag is niet al te best. De oefenmeester liet de aanvaller na zijn beste wedstrijd, tegen Bayern München, wekenlang links liggen. Ajax verleende in januari geen medewerking aan een transfer naar China. In de voorbije weken laat de 22-jarige Braziliaan, wiens marktwaarde op 45 miljoen euro wordt geschat, een uitstekende indruk achter en ook in zijn eerste A-interland, dinsdagavond tegen Tsjechië (1-3) in Praag, gaf hij als invaller nadrukkelijk zijn visitekaartje af. Het heeft er volgens het dagblad alle schijn van dat hij niet nog een jaar wil werken onder Ten Hag.

De Telegraaf gaat ervan uit dat Hakim Ziyech, met een transferwaarde van 35 miljoen euro, ook komende zomer weer wil proberen om zijn vleugels uit te slaan, nadat hij vorig jaar zomer een transfer naar AS Roma zag spaaklopen. Nicolás Tagliafico staat er in de Premier League en LaLiga opvallend goed op en Overmars kan een van zijn beste aankopen ooit tegen een flinke winstmarge van de hand doen. Aangekocht voor 4,5 miljoen euro en nu wordt zijn transferwaarde door het dagblad op 30 miljoen euro geschat. Ajax voert deze week gesprekken met het management van André Onana over een langer verblijf van de doelman, die door Barcelona en Tottenham Hotspur wordt begeerd. Transferwaarde: dertig miljoen euro.

Het dagblad gaat ervan uit dat Kasper Dolberg nog minimaal een jaar in Amsterdam blijft, al zal het frustrerend zijn Dusan Tadic in (bijna) alle grote duels de voorkeur krijgt in de spits. De Serviër gaf eerder deze maand te kennen dat hij na dit seizoen niet zal vertrekken. Dat lijkt niet op te gaan voor de zestienjarige Ryan Gravenberch, die ondanks ‘de grote plannen van Ten Hag’ met de tiener al een half jaar niet meer in beeld is. “Met Mino Raiola als zaakwaarnemer van Talent van De Toekomst Gravenberch weet Overmars ondanks het contract tot juli 2021 waarschijnlijk wel hoe laat het is”, zo verzekert de scribent.

Rasmus Kristensen vertrekt mogelijk als Ajax ook medewerking wil verlenen en is volgens het dagblad wellicht de uitzondering om toch maximaal zes spelers uit te zwaaien. Ajax wil Donny van de Beek in ruil voor een één jaar langer verblijf (reserve)aanvoerder maken en een verbeterd contract later ondertekenen. Joël Veltman, Noussair Mazraoui, Lasse Schöne, Daley Blind en Klaas-Jan Huntelaar lijken om uiteenlopende én logische redenen niet bij Ajax te zullen vertrekken.