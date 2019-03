‘Ajax meldt zich officieel voor Kik Pierie en stelt constructie voor’

Ajax heeft zich officieel bij sc Heerenveen gemeld voor Kik Pierie, zo schrijft De Telegraaf. Volgens de woensdageditie van het dagblad wil Ajax de achttienjarige centrale verdediger in de zomer naar Amsterdam halen en is men bereid om Dennis Johnsen in de deal te betrekken.

Pierie was tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid al op uitnodiging van de Amsterdamse clubleiding aanwezig in de Johan Cruijff ArenA, al verzekerde de geboren Amerikaan zelf dat hij de kaarten persoonlijk via zijn zaakwaarnemer had geregeld. Dat de verdediger door Ajax wordt gevolgd en Erik ten Hag gecharmeerd van hem is, staat hoe dan ook vast.

Johnsen, 21 jaar, speelt sinds januari op huurbasis voor Heerenveen, de club waar hij voor zijn verblijf in Amsterdam al speelde. De Noor kwam tot dusver in de tweede seizoenshelft tot zeven optredens: vier vanaf het startsignaal en drie als invaller. In de optiek van Ten Hag beschikt Johnsen over te weinig drive en derhalve staat de trainer open voor een transfer.

Pierie heeft nog maar een contract tot volgend jaar zomer met Heerenveen, dat zodoende een transfersom zal vragen aan Ajax. Directeur voetbalzaken Marc Overmars gaf onlangs nog aan ook zeker binnen Nederland te scouten. Pierie, die in juli negentien jaar wordt, maakte medio 2017 zijn debuut in het eerste en heeft inmiddels meer dan vijftig Eredivisie-duels achter zijn naam staan.