Onder-17 naar EK: ‘Hebben een filmpje laten zien van Ronaldo en Ibrahimovic’

Oranje Onder-17 heeft zich op grootse wijze geplaatst voor het EK in Ierland. Het elftal van bondscoach Peter van der Veen won dinsdagavond met 2-5 van de leeftijdsgenoten van Tsjechië en mag daardoor aankomende zomer deelnemen aan het eindtoernooi in Ierland.

De Nederlandse beloften boekten eerder al overtuigende zeges op Noord-Ierland (5-0) en Israël (2-0) en wisten ook het duel met Tsjechië dus tot een goed eind te brengen. Oranje was voor de aftrap al zeker van plaatsing voor het EK, daar Noord-Ierland – Israël in een doelpuntloos gelijkspel was geëindigd. Toch werd ook de laatste poulewedstrijd serieus genomen door het elftal van Van der Veen.

Nadat Tsjechië op voorsprong was gekomen door een vroeg doelpunt van Michel Sevcík, tekende Brian Brobbey nog in de eerste helft voor de gelijkmaker. Via Mohamed Sankoh en Mohamed Taabouni liep Oranje vervolgens in het eerste kwartier na de onderbreking uit naar een 1-3 voorsprong. Brobbey en Sontje Hansen scoorden daarna nog namens Oranje, alvorens Filip Silhart wat terugdeed namens Tsjechië.

Van der Veen laat op de website van de KNVB weten dat hij zijn manschappen vooraf een extra prikkel wilde geven, daar kwalificatie reeds een feit was. "Het is dan lastig om de mentale spanning vast te houden. We hebben daarom een filmpje laten zien van Ronaldo en Ibrahimovic over de ‘mindset of a champion’. Je moet elke dag de beste willen zijn. Ook als je al geplaatst bent. Dat is gelukt", aldus de bondscoach.