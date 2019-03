Álvaro Morata toont klasse en neemt Spanje op sleeptouw

Spanje heeft ook de tweede kwalificatiewedstrijd richting het EK van volgend jaar zomer in winst omgezet. Het team van Luis Enrique, die vanwege privéomstandigheden ontbrak, zegevierde drie dagen na de 2-1 winst op Noorwegen ook over Malta. In het Ta' Qali Stadium gaven twee doelpunten van Álvaro Morata de doorslag: 0-2.

Spanje ging weliswaar met een voorsprong de rust in, maar de ploeg maakte in de eerste 45 minuten niet de indruk zich op zijn gemak te voelen. Ofschoon la selección española volop balbezit had en Sergio Ramos en Mario Hermoso eigenlijk twee extra middenvelders waren, ontbrak het in de laatste meters aan precisie en daadkracht. Sergio Canales was onnauwkeurig in zijn passes, de alom beweeglijke Rodri kon vaak de bal niet kwijt en Saúl Ñiguez was meer met zijn verdedigende taken bezig.

Marco Asensio zorgde hoe dan ook aan de rechterkant voor meer diepgang, terwijl ook José Gayá en Sergi Roberto een voldoende scoorden. Het was echter Morata die na een half uur spelen de ban brak. Na een dieptepass van Hermoso won de aanvaller het persoonlijke duel met Zach Muscat en passeerde hij doelman Henry Bonello, die wellicht meer had kunnen doen: 0-1. Het betekende het veertiende interlanddoelpunt van Morata in het Spaanse tenue: meer dan wie dan ook sinds de start van 2015.

In de tweede helft verhoogde Spanje de druk op de Maltese defensie, in de hoop het duel snel op slot te gooien. Bonello werkte echter niet mee en stond tot tweemaal toe een doelpunt van Asensio in de weg. Twintig minuten voor tijd viel de 0-2 alsnog. Na een heerlijke voorzet van Jesús Navas zette Morata zijn hoofd tegen de bal en was het duel definitief beslist. Canales had nog de 0-3 op zijn schoen, na een combinatie met Sergi Roberto, maar het leer ging naast.