Fabio Quagliarella schrijft geschiedenis bij monsterzege Italië

Italië heeft ook zijn tweede EK-kwalificatiewedstrijd weten te winnen. Na de 2-0 zege van afgelopen zaterdag op Finland volgde dinsdagavond in Parma tegen Liechtenstein een nieuwe driepunter: 6-0. Fabio Quagliarella scoorde tweemaal en werd daarmee de oudste doelpuntenmaker ooit voor Italië (36 jaar en 54 dagen).

Italië kende als verwacht weinig problemen met het nietige Liechtenstein, maar het duurde wel tot de zeventiende minuut voordat de score geopend werd door het elftal van bondscoach Roberto Mancini. Verdediger Leonardo Spinazzola had vanaf de linkerflank een uitstekende voorzet in huis, waarna Stefano Sensi de bal vanaf een meter of tien voorbij Benjamin Büchel kopte: 1-0.

De doelman van Liechtenstein capituleerde zo voor het eerst en moest in totaal uiteindelijk viermaal vissen in de eerste helft. Marco Verratti tekende na ruim een halfuur na goed doorzetten in de verre hoek voor de 2-0, waarna Quagliarella in de laatste tien minuten voor rust twee strafschoppen benutte. De veteraan schoot tweemaal raak vanaf elf meter na hands van respectievelijk Nicolas Hasler en Daniel Kaufmann.

Kaufmann voorkwam met zijn handsbal op de doellijn een Italiaans doelpunt, waardoor de verdediger met een rode kaart van het veld werd gestuurd en Liechtenstein de tweede helft met een man minder moest spelen. Het publiek in het Stadio Ennio Tardini leek zich zodoende op te kunnen maken voor een monsterscore, maar Liechtenstein toonde karakter en wist de schade met een man minder te beperken na rust: alleen Moise Kean en Leonardo Pavoletti belandden in de tweede helft nog op het scorebord.