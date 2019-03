David Neres levert visitekaartje af in overwinning van Brazilië

David Neres heeft dinsdagavond zijn debuut voor het nationale elftal van Brazilië gemaakt. De aanvaller van Ajax bereidde zeven minuten voor het einde van de oefeninterland tegen Tsjechië de 1-2 van Gabriel Jesus voor. De krachtmeting in Praag eindigde uiteindelijk met 1-3 in het voordeel van het team van bondscoach Tite.

De teams van Tsjechië en Brazilië kwamen in de beginfase moeilijk op gang, maar als snel werd duidelijk waarom het team van Jaroslav Silhavy over het algemeen lastig te verslaan is. De thuisploeg had in de eerste 45 minuten namelijk maar 37 procent balbezit, maar kwam desalniettemin tot negen schoten. Het ogenschijnlijke overwicht van Brazilië resulteerde in slechts vier pogingen op doel en na 37 minuten spelen verscheen ook nog eens de 1-0 op het scorebord, al kwam deze enigszins gelukkig tot stand.

Een pass van Lukas Masopust werd plots van richting veranderd, waarna Patrik Schick het leer op acrobatische wijze net kon verlengen en de vrijgelopen David Pavelka vanaf een meter of achttien het leer in de linkerhoek achter Alisson joeg. Slecht verdedigend werk stond aan de basis van de 1-1, vier minuten na rust. Theodor Gebre Selassie speelde op ongelukkige wijze terug, waarna Richarlison van dichtbij de achterstand wegpoetste.

Het restant van de tweede helft viel tegen; Tsjechië was na de kopbal van Schick aan het begin van de tweede helft niet meer gevaarlijk en ook Brazilië overtuigde niet. In de laatste zeven minuten trok de ploeg van Tite het duel alsnog naar zich toe. Na een geweldige pass van Arthur lag de defensie van Tsjechië open en kon Gabriel Jesus, de vervanger van Philippe Coutinho, op aangeven van de voor Richarlison ingevallen Neres met een hoge inzet voor de 1-2 zorgen. In de slotfase nam de aanvaller ook de 1-3 voor zijn rekening, na een heerlijke aanval met Neres en Allan.