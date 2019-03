Oranje Onder-19 loopt EK op dramatische wijze mis

Oranje Onder-19 ontbreekt aankomende zomer op het EK in Armenië. De ploeg van bondscoach Maarten Stekelenburg had dinsdagavond op eigen veld tegen Spanje genoeg aan een gelijkspel, maar liep in de laatste minuut van de wedstrijd uiteindelijk tegen een catastrofale nederlaag aan: 0-1.

Nederland had zijn eerste twee kwalificatieduels gewonnen van Wales en Slovenië, waardoor men de wedstrijd tegen Spanje begon als koploper in de poule. Oranje had aan een gelijkspel voldoende om kwalificatie voor het EK veilig te stellen en leek hard op weg het benodigde punt veilig te stellen.

In de laatste minuut van de officiële speeltijd moest Oranje echter toch nog capituleren op een inzet van Barcelona-speler Alejandro Marqués. Daardoor heeft Nederland zijn eerste plek in de poule moeten afstaan aan Spanje, dat zich in plaats van Oranje mag gaan opmaken voor het EK in Armenië.

Opstelling Oranje Onder-19: Scherpen; Geertruida, Van den Berg, Botman (90. Ekkelenkamp), Bakker; Reis, Kökçü (60. Gravenberch), Burger (77. P. Koopmeiners); Ihattaren (78. Aboukhlal), Redan (60. Zirkzee), Castillo.