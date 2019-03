Ard van Peppen stopt per direct: ‘Die aanbiedingen zijn niet voorbijgekomen’

Ard van Peppen heeft besloten per direct een punt achter zijn profloopbaan te zetten. De linksback zat sinds afgelopen zomer zonder club na zijn vertrek bij Roda JC Kerkrade en heeft nu de beslissing genomen zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen te hangen. In gesprek met RTV Rijnmond laat de linkspoot weten dat hij een bijzonder half jaar achter de rug heeft, waarin hij zonder succes probeerde toch door te gaan als prof. "Mijn zaakwaarnemer vertelde me al dat het lastig zou gaan worden", vertelt Van Peppen.

De 34-jarige verdediger speelde gedurende twee periodes bij Excelsior en droeg verder de tenues van De Graafschap, RKC Waalwijk en Roda JC. Daar werd zijn contract afgelopen zomer niet verlengd. "Die aanbiedingen waarop ik hoopte zijn niet voorbijgekomen, dus dat is teleurstellend", aldus Van Peppen, die bijvoorbeeld bij het Luxemburgse F91 Dudelange aan de slag kon. "Dat voelde net niet aan zoals ik dat graag gewild had. Dan houdt voetbal iets eerder op dan ik had gehoopt."

Van Peppen blijft na zijn loopbaan wel iets met voetbal doen. "In de fase dat ik nog nadrukkelijk op zoek was naar een voetbalclub, ben ik met oud-ploeggenoot Frank Demouge een voetbalschool begonnen in Maastricht. Dat loopt goed en we gaan het uitbreiden naar voetbalkampen en voetbalreizen. We willen de kinderen uit die regio kwaliteit bieden qua trainingen, reizen en het beleven van voetbal. Dat is heel dankbaar werk", laat Van Peppen weten over zijn nieuwe uitdaging.

Daarnaast kan de oud-prof zich meer richten op zijn thuissituatie. Van Peppen speelde tijdens zijn loopbaan enkel in Nederland. Uiteindelijk heeft Van Peppen 177 Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam staan en kwam hij 191 keer uit in de Eerste Divisie. Ook speelde hij 27 bekerwedstrijden en kwam hij met Excelsior en Roda JC uit in de nacompetitie. Met de Rotterdammers promoveerde Van Peppen naar de Eredivisie. Met RKC behaalde hij in 2012 tot ieders verbazing de play-offs voor Europees voetbal.