Pierre van Hooijdonk ziet onmisbare schakel: ‘Hij heeft Oranje veranderd’

Pierre van Hooijdonk geniet van het spel van Frenkie de Jong bij het Nederlands elftal. De oud-international werd bij RT Sport News samen met Rafael van der Vaart aan de tand gevoeld over de prestaties van Oranje. Van Hooijdonk ziet sinds de entree van De Jong een heel ander team binnen de lijnen staan en vindt de Ajacied dan ook een onmisbare schakel in het elftal van bondscoach Ronald Koeman. "Met De Jong spelende voor de defensie ziet het er allemaal veel beter uit."

De Jong speelde tot op heden pas zeven interlands, maar maakte daarin een uitstekende indruk op Van Hooijdonk. "Hij is eigenlijk degene die Oranje veranderd heeft. Voordat hij kwam waren we prima, maar met hem zijn andere spelers veel meer op hun gemak. Hij voelt zich comfortabel aan de bal en durft weg te draaien met een man in zijn rug. Zo creëert hij dingen op het middenveld", vertelt Van Hooijdonk over de naar Barcelona vertrekkende middenvelder.

Volgens Van Hooijdonk ontbrak een type als De Jong jarenlang in Oranje. "Voorheen hadden we spelers als Georginio Wijnaldum en Kevin Strootman die dat moesten doen, maar dat is niet hun kwaliteit. Dat zijn simpelweg andere spelers. Strootman is inmiddels niet meer in het team, maar Wijnaldum speelt veel beter met De Jong", aldus Van Hooijdonk die zelf 46 interlands speelde voor het Nederlands elftal en daarin 14 keer wist te scoren.

Van der Vaart oppert zelfs dat Wijnaldum veel te danken heeft aan De Jong. "Wijnaldum speelde erg slecht. Toen Frenkie erbij kwam nam hij zijn taken over en kon Wijnaldum meer vooruit spelen. Hij speelt nu meer box-to-box, net als bij Liverpool", vertelt Van der Vaart, die een ander Oranje ziet. "Eerste speelde men fantastisch bij de club en was het shit bij de nationale ploeg. Frenkie heeft dat probleem opgelost."