Heerenveen gaat verder met viertal en neemt afscheid van Kobayashi

Daniel Höegh, Lucas Woudenberg, Jizz Hornkamp en Jordy Bruijn spelen ook volgend seizoen bij sc Heerenveen. De club maakt dinsdag via de officiële kanalen bekend dat de gesprekken over een nieuw contract met het kwartet bovendien zijn geopend. Heerenveen wil ook graag in gesprek met Stijn Schaars en Pelle van Amersfoort, maar hun verbintenissen zijn wel formeel opgezegd door de club. Dat betekent niet dat Schaars en Van Amersfoort definitief vertrekken uit het Abe Lenstra Stadion.

De huidige nummer tien van de Eredivisie heeft de opties in de aflopende contracten van Höegh, Woudenberg, Hornkamp en Bruijn gelicht. Daarnaast worden met de laatste drie spelers gesprekken gevoerd over een nog langer verblijf. Met Schaars en Van Amersfoort gaat Heerenveen ook om de tafel. De middenvelder moest een groot deel van dit seizoen missen vanwege een beenbreuk, terwijl de aanvaller niet kan rekenen op veel speeltijd onder de huidige trainer Jan Olde Riekerink.

De contracten van Morthen Thorsby, Doke Schmidt en Jan Bekkema zijn ook formeel opgezegd. Eerstgenoemde vertrekt na het huidige seizoen naar het Italiaanse Sampdoria. Yuki Kobayashi vertrekt ook uit Friesland; de optie in zijn contract wordt niet gelicht en Heerenveen neemt afscheid van de Japans international. De middenvelder verdient bijna 300.000 euro bij de club omdat hij van buiten de Europese Unie afkomstig is. De financiële situatie situatie van Heerenveen laat contractverlenging niet toe.