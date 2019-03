‘Als ik Real Madrid was zou ik van hem mijn nummer één doelwit maken’

Chris Sutton is er zeker van dat Raheem Sterling de ideale aanwinst zou zijn voor Real Madrid. De aanvaller van Manchester City maakt dit seizoen veel indruk, maar vooral zijn Belgische collega Eden Hazard wordt gelinkt aan een transfer naar de Koninklijke. Sutton ziet in Sterling echter een betere versterking voor Real en zou Hazard vooralsnog bij Chelsea laten. Tijdens de interland van Engeland tegen Montenegro werd de oud-aanvaller andermaal overtuigd. "Is er iets wat Sterling niet kan?", vraagt Sutton zich hardop in Daily Mail.

De 24-jarige Sterling won met Engeland op bezoek bij Montenegro (1-5) en was goed voor een doelpunt en een assist. "Zijn passes zijn super, zijn bewegingen aan de bal zijn geweldig en voor het doel is hij dodelijk geworden", vertelt Sutton. "Welke verdediger zal graag tegen hem willen spelen in deze vorm? Sterling zal je vernietigen. Hij is nog altijd maar 24 jaar oud en blijft zich ieder seizoen ontwikkelen. Zijn fantastische prestaties voor Engeland in de laatste twee wedstrijden bewijzen dat hij het ook op het internationale podium kan."

Sterling lijkt goed op zijn plek bij Manchester City en de razendsnelle aanvaller ligt tot de zomer van 2023 vast bij de Engelse topclub. "We moeten zeggen dat Raheem Sterling op dit moment van wereldklasse is. Als je Real Madrid-trainer Zinédine Zidane zou zijn, zou je hem dan liever kopen dat Eden Hazard? Sterling is een van de meest populaire voetballers. Als ik Real Madrid was zou ik van hem mijn nummer één doelwit maken", oppert de oud-spits van onder meer Chelsea, Celtic en de Engelse nationale ploeg.

Real lijkt overigens nog altijd meer interesse te hebben in Hazard. De vleugelaanvaller van Chelsea wordt al langere tijd gelinkt aan een overstap naar Madrid, maar tot op heden hebben the Blues hem niet laten vertrekken. Het lijkt aannemelijk dat Manchester City ook niet zit te wachten op het vertrek van hun smaakmaker. Sterling verlengde onlangs zijn contract tot de zomer van 2023 en verdient ruim 265.000 euro per week in het Etihad Stadium.