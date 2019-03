Jong Oranje sluit trainingsstage af met nipte overwinning op Jong Egypte

Jong Oranje heeft de trainingsstage in Spanje afgesloten met een overwinning op Jong Egypte. De formatie van bondscoach Erwin van de Looi was in de Pinatar Arena in Murcia met 0-1 te sterk voor de leeftijdsgenoten uit Noord-Afrika. Het enige doelpunt van het treffen werd aangetekend door Cody Gakpo, terwijl Egypte het duel door een omvangrijk opstootje besloot met tien man.

In de oefeninterland tegen Jong Egype zette bondscoach Erwin van de Looi elf andere namen op het wedstrijdformulier dan afgelopen zondag, toen er met 0-0 werd gelijkgespeeld tegen de Verenigde Staten. De eerste helft van het treffen met de formatie uit Noord-Afrika, waar Ramadan Sobhi de meest in het oog springende naam was, kende weinig hoogtepunten. Abdou Harroui van Sparta Rotterdam zorgde met een afstandsschot voor het grootste gevaar voor rust.

Jong Oranje kwam vervolgens al vroeg in de tweede helft op voorsprong. Kaj Sierhuis troefde zijn Egyptische opponenten af en verplaatste de bal naar Cody Gakpo, die oog-in-oog met doelman Omar Salah geen fout maakte: 0-1. Een kwartier later raakten de gemoederen verhit door een harde charge van Mohamed Sadek op Tahith Chong. Dani de Wit reageerde en nam het voor de aanvaller van Manchester United op, waarna er een flink opstootje ontstond.

Mahmoud Saber snelde vanaf de reservebank het veld in om De Wit een beuk te geven. Zowel Saber als Sadek ontving van de scheidsrechter een rode kaart, waardoor Egypte de laatste twintig minuten moest vol maken met tien man. Jong Oranje hield de voorsprong vast, maar wist de marge niet verder uit te bouwen. In mei wacht voor de ploeg van Van de Looi nu een oefeninterland tegen Jong Mexico, waarna in september de EK-kwalificatiecyclus begint met een wedstrijd tegen Jong Cyprus.