‘Ajax wil interesse van Barcelona afwimpelen met contractverlenging’

André Onana staat volgens diverse Spaanse media in de nadrukkelijke belangstelling van Barcelona. De doelman van Ajax is bij de Catalanen de voornaamste kandidaat om de opvolger van Jasper Cillessen te worden, die na dit seizoen mag vertrekken. De Amsterdammers zijn volgens Marca echter niet van plan om zomaar mee te werken aan een vertrek en willen het contract van Onana snel openbreken.

De huidige verbintenis van Onana bij Ajax loopt nog tot medio 2021. De clubleiding van de Amsterdammers wil dit contract openbreken en met één jaar verlengen tot medio 2022. Marc Overmars, directeur voetbalzaken in Amsterdam, gaat deze week nog om de tafel met Albert Botines, de belangenbehartiger van Onana. Hij werd eerder al op het trainingscomplex van Barcelona gespot, waar hij over een transfer van zijn cliënt zou hebben gesproken.

Die nadrukkelijke interesse van Barcelona heeft invloed op de onderhandelingen tussen Overmars en Botines. Een eventuele transfer van Onana is hoe dan ook onlosmakelijk verbonden met de toekomst van Cillessen. De huidige tweede doelman van de Catalanen wil graag ergens aan spelen toekomen en de Spaanse topclub is bereid om mee te werken aan een vertrek van de Nederlander, mits het juiste bedrag op tafel komt.

Voorlopig heeft Barcelona nog geen bod binnengekregen voor Cillessen dat aan de verwachtingen voldoet. De afkoopclausule in het contract van de sluitpost bedraagt zestig miljoen euro, maar het is voorlopig niet aannemelijk dat een geïnteresseerde club deze zal activeren. Ajax nam Onana in 2015 over van Barcelona, waar hij vijf jaar in de jeugdopleiding speelde. In dienst van de Amsterdammers kwam de doelman uit Kameroen voorlopig tot 126 officiële wedstrijden.