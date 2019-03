Puyol geeft oud-ploeggenoot voorkeur boven Van Dijk: ‘Hij is de beste’

Virgil van Dijk is in de afgelopen seizoenen uitgegroeid tot een absolute steunpilaar bij Liverpool en het Nederlands elftal en de naam van de stopper wordt steevast genoemd in het rijtje beste verdedigers van dit moment. Carles Puyol is eveneens gecharmeerd van de kwaliteiten van de Oranje-international, maar wijst een voormalige ploeggenoot aan als de beste verdediger te wereld.

“Gerard Piqué, zonder twijfel”, is zijn antwoord op de vraag van Marca of er iemand beter is dan Van Dijk. “Hij is ook beter dan Sergio Ramos en de beste van dit moment. Wij waren compleet andere spelers. Hij is een sleutelfiguur vanwege alles wat hij bijdraagt aan Barcelona, zijn leiderschap en de manier waarop hij blijft strijden… Hij is een fenomeen en een goede vriend.”

Puyol speelde in zijn tijd ook samen met Xavi, die jarenlang een belangrijke rol vervulde op het middenveld van Barcelona. De Catalanen hebben nu met Arthur een soortgelijke speler in huis en Puyol denkt dat de Braziliaan op termijn uit kan groeien tot de erfgenaam van zijn oud-collega: “Hij is 22 jaar oud en laat zien dat hij een grote persoonlijkheid en vergelijkbare kwaliteiten heeft.”

“Het gaat echter wel ver om hem nu al met Xavi te vergelijken. We hebben het dan over een van de beste middenvelders ooit. Je moet het stapje voor stapje bekijken, Arthur zijn werk laten doen en hem dan feliciteren met de manier waarop hij speelt. Hij moet video’s van Xavi bekijken, daarvan leren en nog beter worden”, sluit de Spanjaard af.