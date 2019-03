Wie is Ajax-doelwit Razvan Marin? ‘Ik heb altijd gezegd dat hij op Xavi lijkt’

Ajax gaat zich versterken met Razvan Marin, zo blijkt uit berichtgeving van De Telegraaf en Voetbal International. De Roemeense middenvelder moet de leegte opvullen die Frenkie de Jong met zijn transfer naar Barcelona achterlaat. Volgens kenners is Marin een ander type speler dan de Barça-aankoop, maar desondanks zou hij goed in het systeem van Ajax passen. De Roemeense voetballegende Gheorghe Hagi vergeleek Marin eerder zelfs met Xavi.

Marin, geboren in het Roemeense Timisoara, was vorig jaar al lang en breed in beeld bij Ajax toen de ploeg van trainer Erik ten Hag aantrad tegen Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. Volgens De Telegraaf hadden de scouts van Ajax al tientallen positieve rapporten over hem geschreven toen de Roemeen overtuigde in de dubbele ontmoeting met zijn toekomstige werkgever. Na een 2-2 gelijkspel in Luik, volgde een 3-0 overwinning voor Ajax in Amsterdam.

Door zijn goede spel verscheen Marin niet alleen bij Ajax op de radar, want ook Internazionale, Fiorentina en AS Roma hadden hem toen al geruime tijd in het vizier. Volgens La Dernière Heure bracht Roma in de zomer van vorig jaar nog een bod van zeven miljoen euro uit op Marin, maar werd een akkoord niet bereikt. Roma zou de komst van Marin nog altijd zien zitten, maar de middenvelder geeft zelf de voorkeur aan een verhuizing naar Amsterdam omdat hij Ajax ziet als een betere tussenstap.

De 22-jarige Marin werd opgeleid door Viitorul en brak daar onder zijn voetbalmentor Hagi door in het eerste elftal. Tegenover Het Laatste Nieuws vertelde Marin dat hij veel heeft geleerd van Hagi. “Hij is de beste Roemeense voetballer ooit. Sommige mensen hebben niet de kans om hem te ontmoeten, ik groeide op met mister Hagi. Hij was er elke dag, gaf me advies, geloofde in mij en doet dat nu nog. Als ik de kans krijg met hem te praten, dan doe ik dat”, aldus Marin, die op YouTube vaak video’s van zijn idool opzocht. “Hoe hij de ruimte opzocht en hoe hij bewoog op het veld.” Waar Marin groot fan is van Hagi, is laatstgenoemde op zijn beurt zeer gecharmeerd van het Ajax-doelwit. “Ik heb altijd gezegd dat hij op Xavi lijkt, al is hij veelzijdiger”, zei Hagi ruim drie jaar geleden over Marin.

In januari 2017 was Standard Luik overtuigd van de kwaliteiten van Marin en telde ongeveer 2,5 miljoen euro voor hem neer. Hij tekende tot medio 2021, een contract dat aan het begin van dit seizoen nog werd opengebroken en verlengd tot de zomer van 2023. Marin verkoos een stap naar Standard Luik boven een transfer naar Steaua Boekarest. In het begin had de talentvolle Roemeen moeite om aan te haken op het niveau van de Belgische competitie. Fysiek heeft hij zich de afgelopen twee jaar enorm ontwikkeld, waardoor hij is uitgegroeid tot een van de dragende krachten van de huidige nummer drie van België. Zijn ontwikkeling is zelfs zo goed, dat hij op 4 december 2018 werd verkozen tot Roemeens Voetballer van het Jaar. Marin wordt geprezen om zijn werklust en met een gemiddelde afstand van 11,5 kilometer per wedstrijd, ziet het ook met zijn loopvermogen wel goed.

Razvan Marin in duel met zijn toekomstige ploeggenoot Dusan Tadic.

Dit seizoen staat de teller van Marin in de Belgische competitie op vijf doelpunten en evenveel assists. “Hij is meer een dienende speler. Hij kan goed in het belang van het elftal spelen. Is een rustige, bescheiden jongen. Wat timide. Niet iemand die de tafel in de kleedkamer door midden trapt als het niet goed gaat”, legt oud-voetballer Marc Degryse in gesprek met het Algemeen Dagblad. De oud-speler van onder meer PSV vraagt zich af of de vijftienvoudig international er direct zal staan bij Ajax. Wat Degryse betreft mag Marin nog wat mondiger worden. “In Holland moet je toch altijd vechten voor je plek. Dan moet je ook je mondje paraat hebben.”

Aad de Mos denkt dat Marin niet mondiger hoeft te worden zich beter op het voetballen kan concentreren. “Ajax heeft een selectie waar nieuwe spelers snel geaccepteerd worden. Zeker als ze straks op de eerste training zijn kwaliteiten zien. Bij Cristian Chivu, ook een Roemeen, dacht men ook dat hij te timide was. Hoe liep dat af? Hij werd zelfs aanvoerder van Ajax”, legt hij uit in dezelfde krant. De oud-trainer van Ajax vindt de transfersom van twaalf miljoen euro niet te hoog. “Als hij zich blijft ontwikkelen zoals hij dat de afgelopen twee jaar in België heeft gedaan, gaat Ajax hem in de toekomst voor het drievoudige verkopen.’’

Marin, die bekend staat om een goede traptechniek, heeft zich ook als international bewezen. De middenvelder maakte in oktober 2016 zijn debuut in de nationale ploeg en was in dat duel direct trefzeker. “Hij is de beste voetballer van Roemenië”, zei Hagi enkele maanden later in de Roemeense media. “Als hij zich goed ontwikkelt, kan hij een van de beste middenvelders aller tijden worden omdat hij zo compleet is. Hij is tweebenig, geeft beslissende passes, heeft inzicht, is creatief en is agressief met en zonder bal.” Hij mag zich een vaste waarde noemen in de ploeg van bondscoach Cosmin Contra. Afgelopen zaterdag speelde de vijftienvoudig international nog negentig minuten mee in de EK-kwalificatieduel me Zweden. Marin bereidde de gelijkmaker van Claudiu Keseru voor, maar kon een 2-1 nederlaag niet voorkomen.

Razvan Marin in actie tegen Ajax eerder dit seizoen.

Volgens De Telegraaf wordt Marin na de EK-kwalificatiewedstrijd van dinsdagavond tussen Roemenië en Faeröer gekeurd. In aanloop naar dat duel wilde de hoofdpersoon niet op de zaken vooruitlopen en ontkende hij zelfs een overstap naar Ajax. “Ik weet van niets", zei hij desgevraagd tegenover Digisport. "Of ik bij Ajax zou willen spelen? Ik weet het niet. We gaan het zien. Ik denk alleen maar aan de wedstrijd tegen de Faeröer Eilanden", aldus Marin, die 94 wedstrijden heeft gespeeld voor Standard Luik en daarin goed was voor 13 doelpunten en 19 assists.

Mocht de transfer doorgang vinden, dan wordt Marin na Chivu, George Ogararu, Nicolae Mitae en Bogdan Lobont de vijfde Roemeen die het shirt van Ajax zal dragen. Met een transfersom van twaalf miljoen euro zal hij in de top drie komen van duurst verkochte spelers van Standard Luik. Hij neemt de plek in van Daniel van Buyten, die in 2001 voor 11,5 miljoen euro werd verkocht aan Olympique Marseille. Marouane Fellaini is de duurst verkochte speler van de Belgische topclub. De Belgische middenvelder vertrok in 2008 voor bijna 22 miljoen euro naar Everton. Fellaini wordt gevolgd door Michy Batshuayi, die in de zomer van 2014 voor bijna twintig miljoen euro naar Marseille vertrok.