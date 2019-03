Ajax haalt ‘dienende speler’: ‘Hij zal geen tafel doormidden trappen’

Ajax neemt na dit seizoen afscheid van de naar Barcelona vertrekkende Frenkie de Jong en de Amsterdammers lijken de eerste aanwinst voor het middenveld inmiddels binnen te hebben. Razvan Marin komt naar verluidt voor twaalf miljoen euro over van het Belgische Standard Luik en zal een vijfjarig contract gaan ondertekenen in de Johan Cruijff ArenA. Voormalige PSV’er Marc Degryse denkt dat Ajax met Marin een goede aankoop doet, al noemt hij de Roemeen wel een ander type dan De Jong.

“Frenkie is veel meer de spelverdeler. Marin moet het meer van zijn dynamiek hebben. Iemand die veel meters maakt. Maar absoluut een goede speler. Iemand met heel ‘goede voetjes’ zoals we dat hier zeggen. Goede trap met zijn rechtervoet. Kan andere spelers de ruimte in sturen, maar ook zelf scoren”, vertelt de Belg in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Marin was dit seizoen namens Luik goed voor vijf goals en vijf assists. Degryse noemt de middenvelder echter wel een ‘dienende speler’, die zich waarschijnlijk wat meer op de achtergrond zal houden: “Hij kan goed in het belang van het elftal spelen. Is een rustige, bescheiden jongen. Wat timide. Niet iemand die de tafel in de kleedkamer doormidden trapt als het niet goed gaat.”

De voormalige aanvaller gaat er dan ook van uit dat Marin wat tijd nodig zal hebben om zich aan te passen: “In Holland moet je toch altijd vechten voor je plek. Dan moet je ook je mondje paraat hebben.” Standard pikte de vijftienvoudig international van Roemenië ruim twee jaar geleden voor bijna tweeënhalf miljoen euro op bij FC Viitorul en Marin kwam vooralsnog 94 keer in actie namens Les Rouges. Tijdens die optredens was hij goed voor dertien goals en negentien assists.