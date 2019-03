KNVB wijst Björn Kuipers aan voor kraker tussen Ajax en PSV

Björn Kuipers is zondag de arbiter van dienst als Ajax en PSV het tegen elkaar opnemen in de Johan Cruijff ArenA. De 45-jarige scheidsrechter wordt tijdens de wedstrijd, die beslissend lijkt te worden in de strijd om de landstitel, bijgestaan door Pol van Boekel. Hij zal de rol van VAR op zich nemen voor het duel dat om 16.45 uur van start gaat.

Koploper PSV heeft op dit moment een voorsprong van vijf punten op Ajax en alleen een zege van de Amsterdammers lijkt de spanning weer terug te kunnen brengen in de titelstrijd. Nummer vier AZ wist twee weken geleden nog te winnen van Ajax en de Alkmaarders nemen het zaterdagavond onder leiding van Van Boekel op tegen FC Groningen.

Feyenoord, dat evenveel punten heeft als AZ maar over een beter doelsaldo beschikt, gaat zondagmiddag op bezoek bij FC Utrecht en krijgt dan te maken met Serdar Gözübüyük. De KNVB heeft bovendien de scheidsrechter voor de midweekse speelronde al bekendgemaakt: Siemen Mulder heeft woensdag 3 april de leiding bij FC Emmen - Ajax, terwijl Van Boekel een dag later PSV - PEC Zwolle fluit.

