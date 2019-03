‘Barcelona zet naast duo ook naam van Rashford hoog op verlanglijst’

Luis Suárez begint met zijn 32 jaar op leeftijd te raken en Barcelona is inmiddels druk bezig met de opvolging van de Uruguayaan. De Catalanen worden al langer in verband gebracht met spelers als Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) en Antoine Griezmann (Atlético Madrid) en volgens Mundo Deportivo hebben de Catalanen ook een derde naam hoog op het verlanglijstje gezet.

De Spaanse sportkrant pakt dinsdag namelijk uit met het nieuws dat Marcus Rashford van Manchester United eveneens wordt gezien als een goede versterking. De 21-jarige Engelsman kent binnen het bestuur van de club een aantal fanatieke bewonderaars, die vanwege Rashfords veelzijdigheid wel wat zien in de komst van de 31-voudig international van the Three Lions.

De jongeling kan met zijn snelheid en techniek niet alleen in de punt van de aanval uit de voeten, maar heeft ook de kwaliteiten om vanaf de zijkanten voor gevaar voor het doel te zorgen. Rashford wordt vanwege zijn technische kwaliteiten bovendien beschouwd als iemand die goed mee zou kunnen in het korte combinatiespel dat Barcelona graag speelt.

De koploper van LaLiga houdt de contractsituatie van de aanvaller dan ook nauwlettend in de gaten. Rashford ligt momenteel nog vast tot medio 2020, al hebben the Red Devils wel de optie om de samenwerking met nog een jaar te verlengen. De Engelse grootmacht heeft in de afgelopen maanden een aantal pogingen ondernomen om het contract open te breken, maar tot een akkoord is het vooralsnog niet gekomen.

Barcelona ziet echter ook twee mogelijke obstakels op de weg. Aangezien Manchester United er weinig aan gelegen zal zijn om een van zijn beste spelers te verkopen, zal er een flinke transfersom op tafel moeten komen. Engelse spelers hebben bovendien in het verleden laten zien niet altijd even goed te kunnen aarden in Spanje en de club is niet vergeten hoe het Mark Hughes en Gary Lineker jaren geleden verging.