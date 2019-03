Wanhopig FC Den Bosch slaakt noodkreet: ‘Dit is voor onze club rampzalig’

FC Den Bosch zit in de wachtkamer. De club uit de Keuken Kampioen Divisie wacht al maanden op de goedkeuring voor de overname door Kakhi Jordania, de zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania. De KNVB heeft nog geen groen licht gegeven voor de plannen van Jordania. Directeur Paul van der Kraan noemt de situatie 'rampzalig'.

“Dit is een verloren seizoen voor de organisatie van FC Den Bosch. We hebben een jaar stilgestaan", zegt de directeur in gesprek met NRC. "Je kunt niks doen. We moesten bijvoorbeeld voor 14 maart een optie lichten van een speler. Dat kon niet, want we wisten niet of we een nieuwe eigenaar zouden krijgen en dus voldoende geld hebben."

FC Den Bosch spendeert nu veel geld aan accountants, juristen en notarissen. "Dat gaat om meer dan een ton. Dat is het tienvoudige van wat een club als Den Bosch daar normaal aan kwijt is.” Een lening van Jordania bood uitkomst. "Daardoor hebben we nu een spelersgroep die we anders nooit hadden kunnen betalen. Via die lening betalen we ook de juristen, accountants en notarissen."

Van der Kraan geeft aan dat het 'euforische gevoel' van de overname al lang is verdwenen. “Het was echt niet leuk hier de afgelopen maanden. Acht maanden onderzoek is voor een club als Den Bosch rampzalig. De KNVB is onze belangenorganisatie. Daar heb ik het afgelopen jaar niks van gemerkt”, besluit de sportbestuurder.