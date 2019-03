Aflopende verbintenis Nick Marsman formeel opgezegd door FC Utrecht

FC Utrecht heeft het aflopende contract van doelman Nick Marsman formeel opgezegd, zo laten de Domstedelingen dinsdag weten via de officiële kanalen. Clubs uit de Eredivisie moeten volgens de cao voor contractspelers Betaald Voetbal Nederland voor 1 april met duidelijkheid komen voor spelers die over een aflopend contract beschikken, aangezien deze verbintenissen anders automatisch met een jaar verlengd worden.

De formele opzegging van het contract van de 28-jarige keeper betekent echter niet dat er per se een einde komt aan het dienstverband van Marsman, daar FC Utrecht de optie op een langere samenwerking wel openhoudt. De sluitpost werd in de zomer van 2017 transfervrij overgenomen van FC Twente en wacht dit seizoen nog op zijn eerste minuten in de Eredivisie.

Naast Marsman is ook het contract van Jong FC Utrecht-middenvelder Shayne Pattynama formeel opgezegd. De club heeft verder besloten om de opties in de contracten van Rick Mulder en Robin Zwartjens, eveneens actief voor het beloftenelftal, niet te lichten. Het contract van FC Utrecht Onder-19-aanvaller Dereck Darkwa is bovendien per direct ontbonden.