Verbazing over ‘kwetsbaarheid’ van Ajax: ‘PSV is meer in balans’

Komende zondag gaat Ajax proberen de achterstand op PSV in de Eredivisie te verkleinen. Jan Poortvliet stelt dat de topper in de Johan Cruijff ArenA allesbepalend kan zijn. "Als PSV minimaal een punt pakt, wel. Dan is de titelstrijd gewoon beslist, dan geeft PSV het nooit meer weg", zegt de voormalig speler van PSV in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

Poortvliet omschrijft de kraker als 'een wedstrijd die altijd op het scherp van de snede wordt gespeeld'. "In de media gaat het al weken over die wedstrijd. PSV staat aan kop, Ajax móét echt winnen. Ik heb ook het idee dat het nu allemaal veel gevoeliger ligt als toen ik tegen Ajax speelde." De oud-international ziet duidelijke verschillen tussen de twee Nederlandse topclubs.

“Ajax is wat kwetsbaarder als ze denken dat ze het wel op hun gemakje kunnen. PSV is minder kwetsbaar, meer een team. Na de winterstop hebben ze het wel moeilijker", analyseert Poortvliet, die liever het PSV van de eerste seizoenshelft ziet. "Nu worden ze ook van alle kanten aangevallen dat het niet loopt en niet zo spectaculair is, dan is het des te knapper dat je vijf punten voor staat."

Poortvliet constateert dat de ploeg van Erik ten Hag wisselvalliger is. “De ene week worden ze op een voetstuk geplaatst omdat ze van Real Madrid winnen (1-4 zege in de Champions League, red.), de andere week verprutsen ze het uit bij AZ (1-0 verlies, red.). Het zijn ook nog jonge gasten, geen Johan Cruijff en Johan Neeskens die veel meer routine hadden. PSV is meer in balans.”